Portálunkon is beszámoltunk róla, hogy fahusángokkal, kardokkal és fegyverrel mentek a házhoz, az áldozatok aludtak, amikor rájuk törték az ajtót, erről videó is készült. A redőnyt szitává lőtték, volt, akit a szemén találtak el, olyan is akinek eltört a keze, mást egy karddal sebesítettek meg. Az elkövetők pénteken önként adták fel magukat.