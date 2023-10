Ha felelőtlenül vágunk neki a fűtési szezonnak, akkor otthonunkban is számos veszély leselkedhet ránk. Az egyik legnagyobb veszélyt egy mérgező gáz jelenti, ami leggyakrabban a fűtési időszakban, ám azon kívül is okozhat mérgezést, súlyosabb esetben pedig halált is. Ez a köznyelvben „csendes gyilkosnak” nevezett gáz a szén-monoxid.

Pénteki podcast adásunkban Nagy Csabával, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével beszélgetünk egyebek között arról arról, hogyan előzhetjük meg a szén-monoxid mérgezést. Arról is szót ejtettünk, mire kell figyelnünk a szén-monoxid érzékelőkkel kapcsolatban, s tisztáztuk, tévhit-e, hogy a háziállatok jelzik a gyilkos gáz jelenlétét.

