– A tűzhelyen felejtett olaj meggyulladhat, ezt ne próbáljuk meg vízzel oltani, mert egy robbanásszerű tűzgömb alakul ki, ami meggyújtja nemcsak a konyhát, hanem az ott tartózkodókat is. Ha a felhevült olaj meggyullad, zárjuk el a tűzhelyet, és fedjük le egy fedővel az edényt. A mobiltelefon úgyis egész nap nálunk van, állítsuk be rajta az időzítőt, amikorra elkészül az étel, így biztos nem fogjuk sütőben vagy a tűzhelyen felejteni. A dohányzás is körültekintést igényel. Ne aludjunk el hamarabb, mint a cigi! A cikket jól oltsuk el, soha ne dobjuk ki az ablakon vagy az erkélyen – hangsúlyozta.

– Lakásonként legalább egy füstérzékelőt szerezzünk be. A készülék már a kialakulásakor jelzi a tüzet, így a kisebb lángokat akár mi magunk is el tudjuk oltani anélkül, hogy testi épségünket veszélyeztetnénk. Egy jó minőségű füstérzékelő, amelynek a szavatossági ideje 10 év, pár ezer forintba kerül. és szükség esetén hangosan jelezi a fütöt, a sípoló hangra még az is felébred, aki éppen mélyen alszik. A füstérzékelő életet is menthet. Ha tüzet észlelünk a lakásban próbáljuk megőrizni a hidegvérünket, és lehetőleg minél előbb cselekedjünk. Vész esetén hívjuk fel a 112-es segélyhívó számot. Azonnal segítsük a gyerekek, idősek, magatehetetlenek szabadba jutását. Csukjuk be az ajtókat, ablakokat. Ezzel csökkentjük a tűz levegőellátását, és nehezítjük a lángok terjedését. Ha van lehetőségünk, áramtalanítsuk a lakást. Nagy füst esetén négykézláb kússzunk ki a szabad levegőre, így kevesebb füstöt, vagyis kevesebb mérgező gázt lélegzünk be. Értesítsük a szomszédokat is. A közhiedelemmel ellentétben nem a lángok hőhatása miatt halnak meg az emberek egy tűzben, hanem a belélegzett mérgező füst okozza a tragédiákat – oszlatta el a tévhiteket a katasztrófavédelem szóvivője. A szén-monoxiddal kapcsolatos estek száma növekszik ebben az időszakban. Ennek okiról és a riasztások számáról is beszélt.