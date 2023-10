A fűtőeszközök telepítését bízzuk szakemberre, a karbantartásuknál pedig mindig kövessük a gyártói utasításokat. Az épített fűtőeszközök: kandallók, kályhák építését és karbantartását is megfelelő végzettségű szakemberrel végeztessük. A fűtőeszközöket évente egyszer érdemes ellenőriztetni, és ha szükséges, kitisztíttatni.Ha új kéményt építenek, a régit javítják, felújítják, átalakítják, vagy új fűtőeszközt csatlakoztatnak hozzá, azt csak azután lehet használni, ha megtörtént a helyszíni műszaki vizsgálat és a kéményseprő egy megfelelőségi nyilatkozatot állított ki a kéményről. Olyan kéményt használni, amelyik nem rendelkezik megfelelőségi nyilatkozattal, nemcsak tilos, hanem életveszélyes is. Akár lakástűz, akár szén-monoxid-mérgezés is bekövetkezhet a szabálytalan, hibás kialakítás miatt. A műszaki vizsgálatot a kéményseprőktől meg kell rendelni, a szolgáltatásért pedig fizetni kell – írta a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A közleményből az is kiderül, hogy a kémények ellenőrzését és tisztítását magánszemélyeknek ingyen végzik a kéményseprők, azonban a családi házakban élőknek időpontot kell foglalniuk. Sokan csak a fűtési szezon előtt néhány nappal hívják a kéményseprőket, pedig az ingyenes kéményellenőrzést nem csak ősszel lehet igénybe venni. Nem az ellenőrzés időpontja, hanem annak rendszeressége a fontos. Aki fával vagy egyéb szilárd tüzelővel fűt, annak évente, aki pedig gázzal, annak kétévente érdemes igénybe vennie az ingyenes kéményellenőrzést. Azoknak, akik most szeretnék ellenőriztetni a kéményüket, előfordulhat, hogy várniuk kell, mert ilyenkor leterheltebbek a kéményseprők.