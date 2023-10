Kedden a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE) megtartotta az éves vármegyei taggyűlését a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon. Az eseményen az egyesületet Dobai Sándor, az RSOE elnöke, illetve Rába Lajos elnöki tanácsadó képviselték. A vendégeket Szunyog Zoltán tűzoltó ezredes, a vármegyei katasztrófavédelem igazgatója köszöntötte elsőként, megköszönve az elmúlt évek közösen végzett munkáját. Mutnyánszki Tibor tűzoltó alezredes, informatikai osztályvezető előadásában felvázolta a szervezetek szakmai tevékenységét, fejlesztéseit. Kihangsúlyozta, hogy az RSOE egy 41 éves szervezet, mely a megalakulását követő évtől együttműködik a katasztrófavédelemmel és jogelőd szervezeteivel – tudhattuk meg a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapjáról.

A közleményből kiderült az is, hogy a közfeladatot ellátó, nonprofit társadalmi szervezet több mint ezer fős taglétszámmal és 30 tagszervezettel rendelkezik. Az RSOE számos olyan tevékenységet lát el, amelynek segítségével nagyban hozzájárul az állampolgárok biztonságának növeléséhez, a katasztrófavédelem központi szervének megbízásából viharjelző rendszereket is üzemeltet, illetve a karbantartási feladatokat is ellátják. Az egyesület hosszú évek óta foglalkozik különféle mobilalkalmazások, szoftverek fejlesztésével, többek között a Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás (VÉSZ) és TAVIHAR ingyenes tájékoztató alkalmazások mobil eszközökön már futtatható változatainak fejlesztésével.

A RSOE szakemberei a katasztrófavédelem kommunikációját is segítik, fotókat, videókat és drónfelvételeket készítenek a szervezetünk eseményeiről, weboldalakat működtetnek, illetve az Országos Tűzmegelőzési Bizottsággal szorosan együttműködve tűzmegelőzési és oktató kisfilmeket is készítenek. A megjelentek az előadás végén további, eredményekben gazdag együttműködést kívántak egymásnak – értesültünk róla a Vármegyei Katasztrófavédelem holnapjáról.