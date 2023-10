A Füzesabonyi Járási Ügyészség nemrégiben két ügyben két, hasonló körülmények között hasonló tárgyakat eltulajdonító személlyel szemben emelt vádat a bíróság előtt - adta hírül portálunknak dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész. Az elkövetők egyike különös visszaesőnek minősült, ami alapvető különbséget eredményezett a büntetésre tett ügyészi indítványok terén.

Az egyik vádlott, egy 31 éves kápolnai férfi idén február 20-án Kompolton osont be egy udvarra, ahol az ott lévő melléképületből magával vitt egy egytengelyes kézikocsit, amelyet később áron alul eladott egy ismerősének, akitől azt a rendőrség lefoglalta - közölte a sajtószóvivő ügyész.

Hozzátette, a másik esetben egy azonos korú, de különös visszaesőnek minősülő besenyőtelki férfi egy hónappal később a falujában ment be a kerítésen át egy lakóingatlan udvarára, ahonnan egy lemeztalicskát tulajdonított el. Ezt rövid időn belül ő is olcsón eladta, de a kétkerekűhöz hasonlóan az egykerekű is hamarosan visszakerült jogos tulajdonosához.

Jogszabály:

A Büntető Törvénykönyv értelmében visszaeső a szándékos bűncselekmény elkövetője, ha korábban szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, és a büntetés kitöltésétől vagy végrehajthatósága megszűnésétől az újabb bűncselekmény elkövetéséig három év még nem telt el. Az a visszaeső aki mindkét alkalommal ugyanolyan vagy hasonló jellegű bűncselekményt követ el különös visszaesőnek minősül. A különös visszaesővel szemben az újabb bűncselekmény büntetési tételének felső határa szabadságvesztés esetén a felével emelkedik, de nem haladhatja meg a huszonöt évet, emellett esetében a büntetés csak kivételesen, különös méltánylást érdemlő esetben enyhíthető.

A járási ügyészség mindkét ügyben lopás vétségével vádolja az elkövetőket. A vádhatóság – az ismertetett szabályozásra figyelemmel – a büntetlen előéletű tolvajjal szemben pénzbüntetés, míg a különös visszaesőnek minősülő vádlottal szemben egy év börtönbüntetés kiszabására tett indítványt - fogalmazott dr. Konkoly Thege László.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)