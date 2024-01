Az elmúlt napokban Heves vármegyében több olyan bűncselekmény is történt, melyekhez a sértettek gyanútlan vagy felelőtlen viselkedése is hozzájárult. Sajnos többen is online csalók áldozatai lettek - hívta fel a figyelmet a rendőrség.

Mint írják, egyre többen intézik vásárlásaikat, pénzügyeiket az interneten, a kényelmes ügyintézés azonban veszélyeket is rejthet magában. Fontos kiemelni, hogy az apróhirdetések oldalain már nemcsak a vevők, hanem az eladók is veszélyben vannak, hiszen a csalók mindig újabb módszerekkel próbálják becsapni őket.

A napokban egy recski lakos az egyik közösségi oldalon szerette volna eladni a termékét, amire rövidesen jelentkezett is egy vevő, aki egy linken keresztül az egyik futárszolgálat weblapjához hasonlító felületre navigálta, és azt mondta neki, hogy azon az oldalon rendezi a szállítási, illetve a vételárat is. A figyelmetlen eladó megadta a bankszámlaadatait, majd arra figyelt fel, hogy nem a pénz beérkezéséről kapott értesítést a pénzintézetétől, hanem arról, hogy számlájáról 90 ezer forintot emelt le a csaló.

Hasonlóan járt egy dormándi nő is, aki a robotporszívójától akart megszabadulni. A hirdetésére jelentkező vevő a szállítással kapcsolatos ügyintézésre hivatkozva két részletben 80 ezer forintot csalt ki a figyelmetlen eladótól.

Egy egri lakos pedig vásárlás közbe hagyta el a hitelkártyáját, ami sajnos nem jó kezekbe került. A „kedves” megtaláló több mint 50 ezer forintot költött el a számlájáról, mire sikerült a kártyát letiltani.

Fontos, hogy mindenki megismerje a csalók módszereit, és ne dőljön be nekik, ezért a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai ismételten óvatosságra intenek:

Az online piacterek, aukciós oldalak, internetes szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a közzétett ajánlatok tartalmáért, ezt fontos észben tartani!

Soha ne adjuk ki se telefonon, se e-mailben, se üzenetben a bankkártya adataikat, a háromjegyű, biztonsági CVC-kódot, a PIN-kódot, illetve a netbanki belépési adatokat ismeretleneknek!

Ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsünk vagy töltsünk le a számítógépükre, illetve a telefonjukra, bárki is javasolja azt!

Soha ne utaljunk pénzt, ha mi vagyunk az eladók (mert akár csomagküldéssel is megpróbálhatnak minket becsapni)!

Legyünk éberek! Ahhoz, hogy a bankszámlánkra pénzt utaljanak, nincs szükségünk semmilyen programra, és a bankfiókunkba sem kell bejelentkeznünk! Utalás fogadásához elegendő megadni a bankszámlaszámot és a tulajdonosa nevét.

Soha ne kattintsunk e-mailben, üzenetben küldött hivatkozásokra, és ne nyissuk meg a mellékleteket, csak ha megbízható ismerősüktől kaptuk.

A csalás és a tényleges, jogosulatlan átutalás között akár napok is eltelhetnek, ezért amint észrevesszük, hogy csalás áldozatává váltunk, azonnal jelezzük a bankunknál, és tegyünk feljelentést a rendőrségen!

Az online térben elkövetett csalások megelőzéséről további hasznos információkat, tanácsokat kaphatunk a Kiberpajzs.hu oldalon.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)