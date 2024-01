Hosszú éveken át foglalkoztatta a közvéleményt, hogy valójában ki gyilkolt 1985. január 28-án a Szépasszonyvölgy utcában. A bűntény áldozata a 73 éves özvegy, Helly Györgyné volt.

A nyomozás során 1985. május 31-én vették őrizetbe – s az elsőfokú tárgyalásig előzetes letartóztatásban volt – a gyanúsított D. B.-t. A 19 éves fiatalember az emberölés napján még fiatalkorúnak számított.

Az eljárás során sokféle variációval szolgált a történtekről a hatóságoknak. Rendőri kihallgatásakor többször módosította vallomását, s a bíróságon azt vallotta, hogy ő semmiképpen sem követhette el az idős asszony megölését.

– Bűnösnek érzi-e magát? – kérdezte tőle az első tárgyalási napon a Heves Megyei Bíróság büntetőtanácsának elnöke.

– Bíró úr! Nem! – válaszolta D. B., aki a kívülálló megítélése szerint középmagas, jóképű, a részletekre is pontosan emlékező ifjú volt. Ezzel szemben az orvosszakértő azt állapította meg, hogy tudathasadásos elmezavar jelei észlelhetők rajta.

A bíróságon elhangzottak a szakértőt látszanak igazolni: D. B. vádlott például pontosan emlékezett arra az időre, amikor először járt a megyeszékhelyen. Sok más apróság is eszébe jutott a kihallgatás során, ám amikor a bűntény napjáról faggatta a bíró, zavarba jött. Ugyan határozottan állította, hogy 1985. január 28-án kora reggel Jászberénybe utazott, és csak délután tért vissza Hatvanba – ahol a József Attila gyermekintézetben lakott –, de korábbi előadásainak idézésekor izgatottá vált, izzadt tenyerét a nadrágjába törölte, s egyértelműen látszott, amit a saját korábbi vallomása alapján elmondanak előtte, egyáltalán nem ismeretlen számára.

Mégis tagadta, hogy az említett napon Egerben járt volna, s arra hivatkozott, hogy fenyegették, kiabáltak vele, azért találta ki az idős asszony meggyilkolásának részleteit. Azokat a konkrétumokat, amelyeket más nem tudhatott, mint az az ember, aki valóban ott volt a helyszínen özv. Hellyné végzetes napján.

– A fenyegetések hatására az egészet csak kitaláltam, mert valamit ki kellett találnom! – közölte a terhelt, ám az addigi elmondásai ellentmondásban álltak a bíróság előtt hangoztatottakkal. Korábban először arról beszélt, hogy hárman követték el a bűntényt, majd később arról, hogy ő egyedül volt a tettes! A bíróságon viszont a sokadik változatot adta elő, s eszerint nem ő a bűnös.

A megyei bíróság büntetőtanácsa ezután meghallgatott három tanút, s a testület elnöke közölte, egy hét múlva a szakértők véleményét kéri ki. Július 9-én már elsőfokú nem jogerős ítéletet hozott, amelyről a Népújság a másnapi, 1986. július 10-i számában tudósított.

A tárgyaláson elhangzott, hogy az idős asszony véres és igen kegyetlen bűncselekmény áldozata lett. A helyszíni szemlén a nyomozók megállapították, hogy a hölgyet üveggel leütötték, aminek következtében koponyacsonttörést szenvedett. Ezután megerőszakolták, majd öt késszúrással végeztek vele. Az is nyilvánvalóvá vált, a tettes(ek) különböző értékeket is elvitt(ek) a lakásból: bizonyosan ezerötszáz forint készpénzt és a becslés szerint négy-ötezer forint értékű aranyékszert.

A szörnyű bűnügy vádlottja, D. B. a sokszori meghallgatása során többféle változattal hozakodott elő a deliktumról. Ha a kedve(?) úgy tartotta, beismerte a bűntett elkövetését, egyszer-egyszer azt állította, hogy társai is voltak, máskor viszont tudni sem óhajtott az egészről. A fiút a szakértők is megvizsgálták. A második tárgyalási napon a büntetőtanács előtt az orvosszakértő megerősítette a korábban már írásban is rögzített szakvéleményét, amely szerint a terhelt tudathasadásos elmezavarban szenved.

A kényszergyógykezelés szabályai

A jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyv 78. szakaszának első bekezdése értelmében a személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetőjének a kényszergyógykezelését kell elrendelni, ha elmeműködésének kóros állapota miatt nem büntethető, és tartani kell attól, hogy hasonló cselekményt fog elkövetni. Ennek feltétele, hogy büntethetősége esetén egyévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést kellene rá kiszabni. A második bekezdés kimondja, hogy meg kell szüntetni a kényszergyógykezelést, ha szükségessége már nem áll fenn. A korábbi büntetőtörvény is ezt az előírást tartalmazta. Egy 2003-as igazságügyi minisztériumi rendelet szerint a kényszergyógykezelést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) hajtja végre, amelyet főigazgató főorvos vezet, aki egyben az IMEI parancsnoka is.

A bíróság az elsőfokú döntésében büntethetőségét kizáró okból D. B.-t felmentette a minősített emberölés vádja alól. Elrendelte az ifjú kényszergyógykezelését. Indoklásában a bíróság külön hangsúlyozta, hogy semmiképpen sem fogadhatta el a vádlott védekezését. Ugyanis, amikor magára vállalta a bűncselekményt, akkor a gyanúsítotti kihallgatásakor olyan részletekről is számot adott, amelyekről a bűntény vizsgálóin kívül más nem tudhatott, csak maga a tettes! Nem egyszer pontos leírást adott a lakásból eltűnt értéktárgyakról is. Az az objektív tény is ellene szól, szerepelt az indokolásban, hogy a helyszínen rögzített szagnyomokkal többször azonosították az övét. Egyébként a fiatalember arról is beszélt, hogy ő nem lehet a tettes, mert azon a napon reggel vonattal Hatvanból Jászberénybe utazott, s csak késő délután tért vissza a Heves megyei városba. Emellett tartott ki végig a bíróság előtt. Ezt azonban tanúvallomásában a saját nevelőanyja cáfolta meg. Mint elmondta, a fiú már azon a napon délelőtt hazament, ám hamarosan eltávozott otthonról…

Az orvosszakértői szakvéleményt, továbbá a vallomásokban tapasztalt ellentmondásokat, s természetesen D. B. elmeállapotát figyelembe véve hozott határozatot a büntetőbíróság. A vádlott és védője, valamint az ügyész az ítélet kihirdetése után háromnapi gondolkodási időt tartott fenn.