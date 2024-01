Nem indult jól az év annak a sofőrnek, aki január 4-én a 21-es főutat választotta paripája teljesítményének tesztelésére - adta hírül a rendőrség.

Lassítania kellett a forgalom miatt, így a rendőrök elcsíphették

Forrás: Police.hu

Mint írják, a négykerekű olasz csődörre a rendőrök a főút Pásztó melletti szakaszán 9 óra 17 perckor figyeltek fel, ahol a gépkocsi a sebességmérő felvétele alapján a megengedett 110 kilométer per óra helyett 226 kilométer per órával repesztett. A sportkocsinak a forgalom miatt másodpercekkel később lassítania kellett, így a rendőrök meg is állították, és kiszabták a gépkocsivezetőre a sebességtúllépésért járó, jogszabályok szerint meghatározott 390 ezer forint közigazgatási bírságot és a nyolc szabálysértési előéleti pontot.