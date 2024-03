Nyílt titok volt a lakosok között Pétervásárán, hogy az egyik lakásban pszichoaktív anyaggal üzletelnek, írta a Zsaru Magazin. A hír a helyi rendőrőrs állományának is a tudomására jutott, és két hónapon belül egri kollégáikkal felszámolták a bűnbandát, megszüntették a drogbizniszt. A zsaruk egy névtelen bejelentést követően kezdtek el nyomozni az ügyben.

Hágel Bence hadnagy számolt be a drogdíler házaspár leleplezéséről

Forrás: Zsaru Magazin/Facebook

– Az esemény több szálon futott – mondja Hágel Bence hadnagy, az Egri Rendőrkapitányság bűnügyi osztály felderítő alosztályának vezetője. – A Pétervásárai Rendőrőrs munkatársai az egyik igazoltatás során kábítószergyanús anyagokat találtak, ugyanakkor több állampolgári bejelentés is érkezett arról, hogy az egyik lakásban droggyanús anyaggal kereskednek.

Mindkét információ ugyanahhoz az elkövetői körhöz vezetett. 2021 augusztusában elindult a nyílt, illetve az operatív eljárás. Több tanút kihallgattunk, akik tudtak a pszichoaktív anyag árusításáról.

Az információk feldolgozása, valamint az adatgyűjtés során fényt derült arra, hogy a bűncselekmény elkövetésében több ember érintett, így az eset átkerült az Egri Rendőrkapitányságra, ahol szélesebb körben kezdték el a nyomozást.

– Két hónap nyomozás után már körvonalazódott az ügy – folytatja a hadnagy. – Több gyanúsított is a látókörünkbe került: Pétervásárán egy házaspár: R. Zoltán (54) és R. Zoltánné (54), valamint a nő testvére, T. László (48) árulták lakásukból a pszichoaktív anyagot, amelyet a tanúk is megerősítettek. A vevők ki-be jártak az ingatlannál, szinte egymásnak adták a kilincset. Ha valakinek anyagra volt szüksége, ott beszerezhette, és nem csak kis tételben árulták a szert. Két egri elkövető, B. Kálmán (50) és M. Krisztián (26) nagy tételben vette át tőlük az anyagot, majd értékesítették saját fogyasztói körükben.

2021. december 9-én fogtuk el őket, amit egy alapos előkészítés előzött meg. Három helyszínen egyszerre ütöttünk rajtuk. Az akcióban részt vettek a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Agria mekta, a bűnügyi, valamint a közrendvédelmi osztály munkatársai, kutyás járőrei, továbbá a rajtaütéskor drónokat is alkalmaztunk. A rajtaütés sikerült, összesen öt embert állítottunk elő. A kutatás során 250 grammnyi droggyanús szert találtunk, melyről a szakértők a későbbiek során megállapították, hogy pszichoaktív anyag, értéke körülbelül 7,5 millió forintra tehető. Emellett R. Zoltánnál kis mennyiségben kábítószert és több lőfegyvert is felleltünk, közülük kettő éles lőfegyvernek bizonyult. A gyanúsítottaktól, akik jelenleg munkanélküliek, lefoglaltunk még nagy értékű személygépkocsikat, pénzt, 13 mobiltelefont és arany ékszereket megközelítőleg 10 millió forint értékben. A hatodik gyanúsítottat, O. Márkot (32) másnap fogtuk el, ő Bükkszenterzsébeten értékesítette a pszichoaktív anyagot. Rajtuk kívül több fogyasztót is előállítottunk.

R. Zoltánt, R. Zoltánnét, T. Lászlót, B. Kálmánt, M. Krisztiánt valamint O. Márkot bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal való visszaélés bűntettével gyanúsítják. R. Zoltánt ezenfelül kábítószer birtoklása vétségével, valamint lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés bűntettével is. A bíróság 2021. december 11-én rendelte el a letartóztatásukat, melyből 2024 januárjában szabadultak.

A nyomozás későbbi szakaszában további három embert hallgattak ki gyanúsítottként bűnszövetségben elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt. A rendőrség lezárta a nyomozást, és az iratokat továbbították az ügyészségnek.