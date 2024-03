Csütörtökön ülésezett Gyöngyösön a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF). A rendőrség, a gyöngyösi család- és gyermekjóléti szolgálat, az önkormányzat, a képviselő-testület, a Bugát Pál Kórház pszichiátriai osztálya, a városrendészet, a kormányhivatal, a Gyöngyösi Ifjúsági Szolgáltató és Tanácsadó Iroda szakemberei, szociális munkások, önkéntes segítők, valamint a drog szempontjából legfertőzöttebb városrészben, a Durándában élő lakosok képviselőinek részvételével lezajlott tanácskozásról Aradi Mária KEF-elnök elmondta, hogy idén 5-7 fórumot terveznek. Ezek célja a drogprevenció kapcsán a közös gondolkodás: a szerhasználat visszaszorítására alkalmas ötletek, a sikeres megelőzéshez vezető lehetőségek összefűzése a résztvevő szervek és intézmények részéről.

Ülésezik a gyöngyösi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

A fórum vendége dr. Berndt-Iványi Judit r. hadnagy, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának alosztályvezetője volt. A szakember a Heves vármegyei bűnmegelőzés új gyakorlatáról beszélt, a kábítószer kapcsán is. Az alosztályvezető elmondta, hogy a 2024 és 2034 közötti időszakra kidolgozott Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 2024-2025. évekre vonatkozó intézkedési tervéhez kapcsolódva kapnak új lendületet vármegyénkben a prevenció területén a fiatalokat megcélzó, a felmerülő adott problémákhoz és igényekhez is folyamatosan igazodó kampányok, előadás- és programsorozatok.

– Szükséges a prevenció, de nem az elrettentés. Azt vallom, és a stratégiában is az szerepel, hogy nem a tiltással, elriasztással érünk el eredményeket, hanem az érintetteket meg kell ismertetni a veszélyforrásokkal, a lehetséges egészségügyi következményekkel. Olyan előadás- és programsorozat bevezetése szükséges a fiataloknak, amelybe minden velük foglalkozó intézmény bekapcsolódik. A program kiemelten kezeli a kortárs segítők bevonását. A bűnmegelőzésben dolgozók, valamint az elkövetők, illetve áldozatok között immár generációs szakadékok vannak. Nagy szükség van oktató szakemberek képzésére a fiatal korosztályból, akik értik a veszélyeztetettek, a szerhasználók nyelvét, tudják, mi zajlik le a fejükben, az életükben. Ezzel lehetne előrelépni. A bűnmegelőzés nem mérhető számokban. Csodát nem tudunk tenni, nullára nem lehet redukálni az esetek számát. De ha tudjuk azt csökkenteni, vagy egy-egy embert megmenteni, azt gondolom, már megérte az erőfeszítést. Az éves programnak még nagyon az elején járunk. A bűnmegelőzés más területeit tekintve az online térben elkövetett cselekmények kapcsán a KiberNinja révén fiatalos, új arculattal jelentkeztünk januárban a Heves vármegyei rendőrség Facebook-oldalon. A fiatalok elérésére animációk, mesék, kalandok rendőrségi TikTok-videókon is láthatók a prevenció témakörében – részletezte dr. Berndt-Iványi Judit.

Sok fajta kábítószer bukkan fel Gyöngyösön és környékén

– A fiatalokkal folytatott beszélgetéseim során látom, hogy a kisujjukból kirázzák a kábítószerek fajtáit, a beszerzési, a megrendelési lehetőségeket, a használatuk módjait. A tavalyi év tendenciáit látva a klasszikus dizájner drogok, például a herbál, a biofű használata talán csökkenést mutat, de helyettük módosított szereket – nem lehet másként nevezni: kotyvalékokat – használnak, amelyek kibúvót adhatnak a felelősségrevonás alól. Nagyon sok olyan esetben hívtak előadást tartani iskolákba, mert rosszul lettek tőlük a diákok. Heves vármegyében településenként eltérő a használt kábítószerek összetétele. A fogyasztók nem egy forrásból szerzik be azokat, Budapest is közel van, nincs egységes tendencia. Amit nagyon fontos kiemelni, hogy a drogfogyasztók, bár az elkövetők oldalára sodródnak, de egyben áldozatok is. Ezt sem szabad elfelejteni. Ebben az évben az áldozatok védelme és a segítésük még nagyobb hangsúlyt kap országos szinten. A gyermekvédelmi törvény szigorodása is ebbe az irányba megy. A mi együtt gondolkodásunk is erre kell haladjon – mutatott rá dr. Berndt-Iványi Judit.

Juhász János r. ezredes, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője arról beszélt, hogy a droggal kapcsolatos problémát Gyöngyösön egy viszonylag szűk használói réteg okozza.

– Ez a fiatal réteg egyfajta örömöt, mámort keres, a szerhasználat nem feltétlenül magáért a kábítószerélvezetért alakul ki. Azt szoktam mondani, ha egy liter pálinka ára ezer forint alatt lenne, akkor valószínűleg ez a teljes réteg részeg lenne. Ennek a rétegnek nincsenek különösebb céljai, vagy egyáltalán nincs semmilyen jövőképe, ezért nyúlnak az azonnali örömökhöz. Megpróbálják kielégíteni az azonnali igényeiket a mámorral. Azzal tisztában kell lenni, hogy a tudatmódosító szerek készítéséhez szükséges alapanyagok a legtöbb esetben legálisan beszerezhetők. Ennek következtében, mondhatni, filléres szereket tudnak vásárolni a használók, és azok a pillanatnyi mámorhoz tökéletesen megfelelnek. Nyilván a rendőrségnek a másik, a kínálati oldal csökkentése a feladata. Az elmúlt évben, szerintem, még soha ennyi kábítószert Gyöngyösön és környékén nem foglaltunk le. A kereslet határozza meg a kínálatot, és amíg van kereslet, igény a drogra, addig mindig lesz olyan csatorna, amin keresztül beszerezhető az olcsó drog. Rendkívül fontosnak tartom a megelőzésben azt, hogy a sport, a zene, a művészetek, a kreatív tevékenységek révén értelmes jövőképet kapjanak ezek a fiatalok – emelte ki Juhász János.