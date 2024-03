Úgy forogtak a községben az 1980-as években a takarékba tett összegek, hogy azok útját jó ideig csak egy valaki követhette nyomon. A postahivatal vezetőnője, B. J.-né F. M. A 43 éves asszony ellen az évtized második felében sikkasztás és magánokirat-hamisítás miatt indítottak büntetőeljárást. Az ügyről a Hírlap jogelődje, a Népújság az 1987. március 28-i számában tudósított.

Sikkasztott és okiratot hamisított a postai alkalmazott (Illusztráció)

Forrás: MW

Már negyedszázada dolgozott a Miskolci Postaigazgatóság alkalmazottjaként, 1968-tól irányította a falubeli hivatal munkáját. Becsületesnek, megbízhatónak tartották. A nyomozás alapján viszont az derült ki, hogy 1982-től rendszeresen vitt el kisebb-nagyobb összegeket a közpénztárból. Megtörtént, hogy százezres tételt emelt ki. Máskor néhány piroshasúval (százas bankóval) is megelégedett.

A módszer sem volt akármilyen, ha az ügyfél betért, hogy 20 ezer forintot szeretne takarékba tenni, ő kiállította a betétkönyvet, de a tényt nem vezette be a postai adminisztrációba. Így a legaprólékosabb ellenőrzés sem tárhatta fel, hogy bűntény történt. Fordult ő egyéb rafinált megoldáshoz is: hamis bizonylatokon különböző betétkönyvek terhére számolt el kifizetéseket a betétkönyv-tulajdonosok távollétében. A vizsgálat szerint 1982 és 1986 között 32 takarékbetétkönyvet hamisított meg. A kivett összegeket a családja céljaira fordította. Így fedezte lánya esküvői költségeit is.

Terhére rótták, hogy 1986 nyarán a kollégájától 50 ezer forintot kért kölcsön, de nem adta meg. Szeptemberben átutalási postautalvány meghamisításával 27 ezer forintot vágott zsebre, összesen a Miskolci Postaigazgatóságnak egymillió 154 ezer forint kárt okozott. Ebből csak nagyon kevés térült meg.

A Heves Megyei Bíróság büntetőtanácsa B.-nét különösen nagy értékű, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett sikkasztás és folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás miatt ötévi börtönnel és teljes vagyonelkobzással sújtotta. Köteles volt a postaigazgatóságnak egymillió 80 ezer forintot megfizetni.

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védője enyhítésért nyújtott be fellebbezést.