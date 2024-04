A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság munkatársai április 18-án a délutáni órákban otthonában lepték meg az mátraterenyei nőt. A kiterjedt vevőkör napi rendszerességgel vásárolt tőle bódító hatású anyagot, írja a police.hu. A díler ijedtében és persze azért, hogy mentse magát, megpróbált megszabadulni a cucctól és a fehér, kristályos anyagot a zacskóval együtt bedobta a vécébe. Lehúzni azonban már nem tudta, mert a rendőrök ezt megakadályozták, így 65,1 gramm anyagot foglaltak le tőle. Az épületben előkerült még egy digitális mérleg is, amelyet valószínűleg a szer kiporciózásához használt.

A családi ház másik lakrészében folytatott kutatás is eredményre vezetett. A rendőrök érkezésekor a nő 24 éves fia is megkísérelt megszabadulni egy kis tégelytől. Az ágy párnái közé rejtette el az állítása szerint édesanyájától kapott szert. A bűnügyi technikus gyorsteszttel megvizsgálta az anyagokat, amely ketamin jelenlétét valószínűsítette. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősül, így a nőt és a férfit is előállították a rendőrkapitányságra. Az anyát kábítószer-kereskedelem bűntett, míg fiát kábítószer birtoklása vétség miatt kihallgatták. A mátraterenyei nőt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Vagyonvisszaszerzés keretében munkatársaink készpénzt foglaltak le.