Az Agria TV beszámolója alapján, a kutyájuk megmentette a tűztől az alvó családot, amikor kigyulladt a házuk Gyöngyösön. Az anyuka ébredt fel arra, hogy Holly – így hívják a kutyát – szaladgál a házban és ekkor már az egész terasz lángolt. A nő az alvó párját és a lányát is azonnal felébresztette, ezután menekültek ki. A tűzoltók órákig oltották a tüzet, a családnak semmije sem maradt, az újjáépítéshez most segítségre van szükségük. A nő szerint ha nincs a kutyájuk, akkor ők is benn égnek.