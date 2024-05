Garázdaság vétsége és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat az Egri Járási Ügyészség egy 28 éves fiatalemberrel szemben, aki meztelenül sétált Egerben, közölte portálunkkal dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész.

A meztelen férfitól levett vér-, és vizeletmintát tartalmazó doboz

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Mint elmondta, az elkövető a nyomozás során, a gyanúsítotti kihallgatásakor elmondta, hogy tavaly január 6-án Egerben tartózkodott a szüleinél, ahol nagy mennyiségben tömény szeszt ivott. Nem vallotta be, hogy drogot is fogyasztott, de azt a későbbi laboratóriumi vizsgálatok igazolták. Vallomása szerint mindezek hatására másnap, január 7-én reggel úgy érezte, hogy „valami zúg a lábán”, amitől meg akart szabadulni, ezért meztelenre vetkőzött. Mivel az érzés továbbra is tartott, gondolta lejárja, és elindult a városba.