– Jól tudjuk, nem az elismerésért vesznek részt a véradásokon, de fontos megköszönni a segítségüket ilyen módon is – hangsúlyozta. A köszöntők után Grubert Roland megyei igazgató és dr. Rácz Katalin díjazta azokat, akik ötvenszer vagy többször nyújtották a karjukat, akadtak köztük többek közt kilencvenötszörös véradók. Majd a két százszoros, és az egy 112-szeres donort is díjazták. Elismerte Barta Katalin, lapunk munkatársának tevékenységét is a Vöröskereszt.