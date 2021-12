Az Aktív Magyayrországért díj odaítélésekor a zsűri értékelte, hogy a Békatutaj túráin keresztül az elmúlt tizenöt évben sok ezer embert ösztönzött arra, hogy a szabadidejét aktívan töltse. A túraszervezésen felül az egyesület társadalmi munkája is kiemelkedő. Évenként szervezik meg szemétszedési akciójukat a Tisza-tavon, melynek során a tó legeldugottabb szegleteit is mentesítik az emberi civilizáció által hátrahagyott hulladéktól. Utazásaik során keletkező üvegházhatású gázokat rendszeres faültetéssel kompenzálják, mely projektjük 2019-ben elnyerte az MTÜ által alapított CheckINN GREEN díjat. 2021-ben pedig olyat alkottak, amely igazán példaértékű és talán példátlan is az országban, ugyanis az Egyesület a Tisza-tavon két, kizárólag vízi úton megközelíthető kilátót épített, melyek közül az egyiket az Év Kilátójának választotta meg a közönség az idei évben. Azonban az építészeti műtrágyák létrejöttén felül az Egyesület közösségszervező ereje is páratlan, ugyanis 15 helyi szolgáltatót összefogva – akik rendszeres pénzadománnyal vagy saját emberi erővel támogatva – sikerült megoldaniuk a kilátók hosszú távú állagmegóvását is.