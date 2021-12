– Amikor idejöttem, elég elhanyagolt állapotban voltak ezek a tárgyak, a kiállítóhely – folytatja Judit. – Arra gondoltunk Bárdos Ilona Kingával, hogy támogatjuk a kiállítóhelyet. Létrehoztuk az alapítványt, amit 2000 júniusában jegyeztek be a cégbíróságon. Pályázat alapján az Eger-Philipp Morris Alapítványtól kaptunk 500 ezer forintot egy enteriőrre, csillagászmelegedőre. Sikerült a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán is forrást nyernünk, s az összes csillagászati eszközt fel tudtuk újíttatni. A Dobó István Vármúzeum kiállításrendezője és restaurátora végezte a több hónapig tartó szakmai munkát. A dél vonal sérült részeit is restauráltattuk. Meglepetés volt, hogy a felette levő fekete glóbus megtisztításával csillagképek színes ábrái tűntek elő.