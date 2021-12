Hozzátette, az újlakás-átadásoknál látható növekedésben szerepet kaptak a saját célra épített családi házak, valamint az értékesítési célra épült lakások is. Utóbbiból idén október végéig több mint nyolcezer került a piacra a portál adatai szerint. Ez pedig éves összevetésben 38 százalékos bővülést jelent. Ennek köszönhetően a kereslet is felfutott, az érdeklődők száma éves szinten közel 65 százalékkal nőtt. Ugyanakkor növekedett az új lakóingatlanok átlagos négyzetméterára, az előzőek mellett az év elejét jellemző építőanyag-drágulástól. Valamint a lakás- és társasházépítésre alkalmas telekszámok csökkenése miatt, ami Egerben is jelentős tényező. A megyeszékhelyeken tizenöt százalékkal 630 ezer forintra nőtt az átlagos négyzetméterár, ez az Ingatlan.com szakembere szerint azt mutatja, hogy a fővároson kívüli piacon nagyon jelentősen erősödött a kereslet.