– A Szépasszonyvölgyi Vendégvárók Egyesületével is egyeztettünk, ők is a fentiekről számoltak be. A Városgondozás Eger Kft. és az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részvételével dolgoztuk ki a megoldást. A kivitelezés több mint három millió forintból valósult meg és júniusban kezdődött. A lerakóban az helyezheti el a szemetét aki a szolgáltatásra szerződést köt, tehát nem bárki. Ugyanakkor a jövőben nem működhet semmilyen vendéglátóegység ilyen szerződés nélkül – emelte ki.