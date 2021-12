– A főbb személyes törekvéseim között említhetem, hogy szívügyem a motorosfesztiválok szervezése, amelyek Kunmadarason már nagy népszerűségnek örvendtek és még nemzetközi sikert is hoztak, de tíz éve abba kellett hagyni. Mellette miskolci barátaimmal egy színházi vállalkozásba is belefogtunk, előadásainkkal jártuk a környéket. Szívesen vállalom műsorok moderátori szerepét, s érdekel az előadó-művészet is. Szeretek egy kicsit zenélni, született már néhány dalom, s ha elég időm lenne rá, legszívesebben írnék egy musicalt. Az egyetemi munkámat elismerik a minisztériumban is, számítanak rám. Nagy feladat az elkövetkezőkben egy új szakot létrehozni a felsőoktatásban. A kihívások és az alkotás izgalma, öröme éltet, meg az engem körülvevő fiatalok figyelme, és legfőképpen az ő sikereik.