Az ecet szinte mindenhol használható, hatásosan pusztítja a kórokozókat, ezt a laborvizsgálatok is igazolták a kö­zelmúltban. Vízkőoldásra kiváló, de mosásnál is bevethető öblítő helyett. A vécécsésze is meghálálja az ecetes dörzsölést. Általános tisztításra is kiváló, ecetet öntsük egy szórófejes flakonba, és fújjuk a zsíros, vízköves felületre. A hűtő szagtalanítása is megoldható ecetes vízzel.