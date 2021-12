Ferenczy Dániel, a gyöngyösi városrendészet igazgatója megerősítette lapunknak az interneten terjedő híreket.

– Újra megbeszélést tartottunk a Volánbusszal és a rendőrséggel. Tudni kell, hogy a buszpályaudvar a Volánbusz magánterülete, a saját biztonsági őrük feladata a rend fenntartása. A fellépés azonban most is csak akkor lehet sikeres, ha mindenki részt vesz benne: a rendőrség, a városrendészet, a polgárőrség és a busztársaság is. A rendőrség kérte, továbbra is segítsük a munkájukat. Jelenleg a városrendészek háromszor annyi időt töltenek a pályaudvar környékén, mint korábban. A hét több napján keresi fel a helyszínt a készenléti rendőrség is. Ami a gyöngyöspatai kisfiú elleni atrocitást illeti, volt nálunk az eset után, és együtt néztük végig vele a biztonsági kamerák felvételeit. Azok elemzése után, azt kell mondanom, effektíve nem történt bűncselekmény, mert annak, ami ott látható, és amit a kisfiú elmondott, nincs törvényi tényállása. Az eset maga felháborító, de a gyermek együttműködő volt az elkövetőkkel, nyilván félelmében, hiszen pszichés ráhatás alatt lehetett. Ettől függetlenül a rendőrség foglalkozik az üggyel – fogalmazott Ferenczy Dániel.

Mácsár Lászlóné, a Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület alelnöke szerint az egyenruha nehezíti a tettenérést.

– Mi folyamatosan járőrözünk, de elkövetők hivatalos személy feltűnésekor elszelelnek. Szerintem a megoldás civil ruhás nyomozók váltott alkalmazása lenne. A szülőknek fontos lenne megtanítani a gyerekeikkel, hogy ha bajba kerülnek, kiabálva kérjenek segítséget. Ez persze csak akkor ér valamit, ha nem érdektelenek a segélykérést halló felnőttek – emelte ki Mácsár Lászlóné.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a látott bűncselekményt mindenki a 112-es segélyhívószámon jelentse be. S ne a közösségi oldalakon, mert így lassabban jut el hozzájuk az információ, nehezítve a felderítést. A hathatós lépések nem késhetnek, mert közösségi bejegyzések szerint gyermekeik védelmére többen a szülői önbíráskodást tartják a kivezető útnak.

A gyermek könnyen válhat áldozattá

Nagy Eszter Jusztina gyöngyössolymosi klinikai szakpszichológus szerint a gyermek áldozattá válásához akár az is elég, ha egyszer jószívűségből ad pénzt a kéregetőnek. Nem gondolja, hogy az eset megismétlődhet. Amikor újra megtörténik, gyakran nem mer ellenszegülni, remélve, hogy majd abbamarad a zaklatás. Ezzel szemben a létszámbeli vagy fizikai erőfölény demonstrálása, a verbális agresszió fokozódik. Az elkövetők megerősödnek a hitükben, hogy a tettük következmények nélkül marad.

Az áldozat gyakran a szüleinek sem mer szólni. Fél, hogy előbb váltják be a bántalmazók a fenyegetéseiket, mint ahogy ő védelmet kaphat. A rendőrség bevonását gyakran kerülik, félve a megtorlástól. A pszichológus szerint fontos, hogy a gyermek merjen segítséget kérni a felnőttektől.