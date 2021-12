Az M3-as autósztráda északkeleti oldalában, húszezer négyzetméteren elterülő létesítmény külső közművesítése befejeződött, a talajcsere pedig szinte teljes egészében kész. Már a szegélyköveket építik be. Mi több, részben a gépsorok is megérkeztek, és folyamatosan tesztelik valahányat. Ha minden jól megy, a próbagyártások is hamarosan megkezdődhetnek. A tökéletes-modern minőséget képviselő és teljes mértékben automatizált technológiának – érthető módon – ától cettig klappolnia kell.

A gyárba közel kétszáz kamion szállította a gépeket, és év végéig még további húsz kamiont várnak. Január végére szeretnék összeállítani a gépsorokat. A különböző technológiai sorok között lesz majd olyan, amely a hűtött-fagyasztott termékeket állítja elő, és lesz olyan, amely a – friss, szeletelt és csomagolt – napi termékeket bocsátja ki. Ami a hagyományos-kovászos termékeket illeti, azok úgyszintén külön gépsoron készülnek.

A Lipóti Pékség újhatvani gyárában naponta ötvenezer liter kovászt fognak felhasználni. Ám a nosztalgiakiflik, a rozs- és burgonyakenyerek, továbbá a levelestészták termelési adatai sem szerényebbek a kovászénál. A gyárat működtető emberi erő szintén tekintélyes: kétszázhatvanan dolgoznak majd benne.