– Még 2013-ban, a kezdeményezésemre jött létre az IFI Mozi program, melynek keretében keddenként kedvezményesen járhattak moziba a harminc év alatti egri fiatalok. Az IFI Mozi elképzelése az ifjúsági koncepcióban fogalmazódott meg. Az akció célja az volt, hogy a legújabb filmek ismerete ne csak a tehetősebbek kiváltsága legyen – árulta el lapunk kérdésére Lombeczki Gábor (Fidesz-KDNP) képviselő. Elmondta, évente egymillió forintot szántak erre a városi költségvetésből, ám akkora volt az érdeklődés, hogy ezt rendszerint ki kellett bővíteni.

– Aztán a mostani városvezetés a tavalyi költségvetésben felére csökkentette ezt az összeget, idén pedig már egyáltalán nem szántak erre pénzt. A döntésük a járvánnyal sem magyarázható, hiszen a 2020-as költségvetést még a pandémia előtt készítették, koronavírus akkoriban még láthatáron sem volt. Erre a sorsra jutott az egri ifjúsági zenei program is, amely a kezdő helyi zenekaroknak nyújtott nagy segítséget munkásságuk terjesztéséhez, videókészítéshez és népszerűsítéshez. A Feszt!Eger is fontos volt a környékbeli fiataloknak, ezt az előző vezetés támogatta, Mirkóczki viszont egy fillért sem szánt rá. Más városokban a fesztiválok újraindultak, Egerben sajnos nem – tette hozzá.

Kifejtette azt is, azon vannak, hogy ezeket a programokat visszaállítsák, hiszen a kihasználtságuk egyértelműen megmutatta, hogy szükség van rájuk.

– Mirkóczki Ádám egyébként választási programjában azt ígérte, a fiatalokra épít, és kedvezményekről beszélt – emelte ki a képviselő. – Vállalása volt, hogy a kihasználatlan önkormányzati ingatlanokat rezsidíjért cserébe kaphatják meg fiatal vállalkozók, ám erről semmi hír, az ingatlanokat ehelyett elkezdték eladni. Pedig ezt a vállalást például mi, fideszesek támogattuk, de a polgármester lemondott róla. Nagyon fontos lenne, hogy Eger vonzó legyen a fiataloknak, hiszen ezzel növelhető a város népességmegtartó ereje – mutatott rá a képviselő.

Hiányoznak a szórakozóhelyek

– Mint ahogy arra már a frakcióvezetőnk rámutatott, nem lett semmi a „bulinegyedből” sem, pedig ez is választási ígéret volt, és mi ezt is támogatható vállalásnak tartjuk. Ezzel a fiataloknak és a belvárosban élő, pihenni vágyóknak is kedveznénk. Egyébként a fent említett programokat nem csak az Egerben élő, hanem az itt tanuló diákok is igénybe vehették, hiszen ha megszeretik a várost, nagyobb rá az esély, hogy itt fognak dolgozni és élni, ami gátat szab a népességfogyásnak. A diákok, pályakezdők számára is vonzó város képét kell mutatnia Egernek, hiszen ezzel érhetjük el azt, hogy ne vándoroljanak el – tette hozzá Lombeczki Gábor. Elmondta, szerinte az önkormányzat, az egyetem és a helyi vállalatok szoros együttműködésén alapszik a város népességmegtartó ereje, de az új vezetés alatt csak romlott a fiatalok helyzete Egerben. A fent említett programok megszűnéséről érdeklődtünk a polgármesternél, ám nem érkezett válasz.