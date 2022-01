– Igyekszem megszüntetni a magányt! – vallja Forgács-Fábián Sára.

Az alapítványának célkitűzése, hogy minden kórházban gyógyuló gyermek mellett legyen valaki, aki támogatja, tanítja, és akire barátjaként tekinthet. Idénre már öt magyarországi városban van jelen az alapítvány: Budapesten, Debrecenben, Szegeden, Szombathelyen és Pécsett. Elsődleges céljuk, hogy minden hazai gyermekonkológiai központba eljussanak. Magyarországon jelenleg hat városban működik olyan kórház, ahol daganatos betegséggel diagnosztizált gyerekeket kezelnek. Így a csapat számára már csak Miskolc maradt hátra. Második lépcsőfoknak nevezik az összes többi gyermekkórházat. A tervük harmadik fázisa a határon túli intézményekben való tevékenykedésről szól majd.

Ez a segíteni akarás onnan ered Sárában, hogy gyerekként egy évet töltött kórházban, amikor is elhatározta, hogy mindenképpen segíteni szeretne a beteg gyerekeken. Az alatt a bizonyos egy év alatt hozzá is ellátogatott egy rejtélyes barát, aki már átesett a betegségen és támogatta őt. Innen jött az ötlet, hogy legyen egy olyan barát minden gyermek számára, aki segítségével a magányos kórházi pillanatok könnyebben elillannak. Közgazdászhallgatóként úgy érezte, hogy nem ez a hivatás fogja őt boldoggá tenni, majd egy családi vacsora következtében támadt az említett ötlet. Tíz barátja segítségével 2015-ben elindultak az úton. Ellátogattak a kórházakba és barátkoztak a gyerekekkel. Egy évvel később már bejegyezték az Amigos alapítványt. Idővel egyre többen akartak csatlakozni a tizenegy elszánt baráthoz. A túljelentkezésnek köszönhetően kitaláltak egy felvételirendszert, hogy csak azok lehessenek önkéntesek, akik megbízhatóak és igazán komoly munkát végeznek. Mára már több mint 150 önkéntessel rendelkezik az alapítvány. „Védjegyük” a zöld pulóver és az, hogy minden beteg gyerek arcára mosolyt tudnak csalni.

A kórházban fekvő gyerekeknek az alapítvány önkéntesei egyrészt a tanulásban segítenek és abban, hogy lépést tartsanak az iskolai tananyaggal, másrészt figyelnek arra, hogy kevésbé legyenek magányosak, ezért barátkoznak és játszanak velük. Legalábbis így volt ez 2020 márciusáig, amikor is felütötte fejét a koronavírus, és ezáltal már nem mehettek be az önkéntesek a kórházakba. Most számukra is már csak az online tér maradt, s becsülendő, hogy ebben a nehéz helyzetben is folytatják munkájukat.

A beteg gyerekek huzamosabb ideig tartózkodnak az onkológiai központokban, ezért fontos volt Forgács-Fábián Sárának, hogy elsősorban ott próbálja megszüntetni a magányt. Ugyanakkor elmondása szerint attól, mert kevesebb időt töltenek más kórházban a kis betegek, a magányosságuk nem szűnik, ezért fontos nekik is segíteni. Az alapítvány terveinek második fázisában Heves megye is szerepel. Megtudtuk, hogy Eger egy hosszabb távú stratégia része, de oda is szeretnének eljutni. Pontosan nem tudják még, mikor sikerül ezt a tervet megvalósítani, hiszen a pandémia helyzete nem kedvez nekik.

Az online felületnek köszönhetően az ország bármely pontjáról be lehet jelentkezni a készségfejlesztő, nyelvtanulós foglalkozásaikba. Az alapítvány vezetője ezért buzdít minden olyan szülőt, akinek gyermeke bármilyen ok miatt kórházba került, illetve hátrányos helyzetű, vagy a koronavírus nehezíti az életét, hogy vegye fel a kapcsolatot az Amigos csapatával. Az online programokkal a kórházban fekvő gyerekek és az ő testvéreik számára is egy hasznos, ingyenes és izgalmas kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. A programokra az alábbi honlapon jelentkezhetnek be az érdeklődők.

Szeretnék, ha minél több kórházhoz eljutna az alapítvány híre. Forgács-Fábián Sára büszke a létrehozott weboldalukra, és főként két igazán gyerekeknek szóló programajánlatára. Az Amigos Mini fül az elsőstől a hatodik osztályosig szól a gyerekcsoportoknak, melyen keresztül az egyetemista önkéntesek 60 perces készségfejlesztő foglalkozást tartanak egy kreatív játékcsomag segítségével. Ez legókockákat tartalmaz, melyeket az alapítvány postáz a jelentkezőknek. Izgalmas feladványokkal és fejtörőkkel készülnek hetente, s a diákok napról napra egyre jobban várják, hogy találkozhassanak a legújabb barátaikkal.

Az Amigos Kalandor már egy komolyabb foglalkozást nyújt a harmadiktól hetedik osztályig, ugyanis a tanulóknak lehetőségük nyílik az önkéntesek segítségével akár öt idegennyelv alapjaival is megismerkedni. Ezek: angol, német, olasz, francia és spanyol. A nyelvtanulás is játékosan zajlik, hiszen az adott idegennyelv országában bandukolva teszik azt, természetesen csak az online térben. Erre a programra nem volt túl sok jelentkezés, ezért egy ideig szüneteltetik.

Az alapítvány vezetője elmesélte, hogy az elmúlt évek egyik legmeghatóbb pillanata az volt, amikor egy anya üzenetben megköszönte az amigók segítségét, elárulva, hogy évek óta az önkéntesek az egyetlen barátai a gyermekének. Az Amigos alapítvány megálmodója úgy gondolja, hogy ezért az egyetlen üzenetért hajlandó lenne egész életében dolgozni. Reméli, hogy egyre többen fogják támogatni és segíteni céljai el­érésében.

– Bízunk benne, hogy a pandémia után az alapítványnak sikerül felgyorsítania az eseményeket, és eljutnak az ország minél több kórházába, ily módon egy beteg gyereknek sem kell majd a magánytól szenvednie. A személyes kapcsolatoknak köszönhetően tudnak majd igazán szeretetet adni és kapni.

Az alapítvány tagjai örömmel fogadják az adományokat is, hiszen nagy szükség van rá. Az Amigosnak rendszeresen adakozók közössége, az Amigos Familia, ők ha kevés összeggel is, de havonta támogatják az alapítványt az online felületen keresztül, így segítve stabil működésüket. Az adakozókon kívül több olyan cég és vállalat is van, amelyik segíti az alapítvány munkáját. Karácsonykor a szponzorok segítségével tudnak ajándékokat küldeni a beteg gyerekek számára.