– Pár hónapja házasodtunk össze a párommal, s az első babát is tervezzük – meséli portálunknak az Egerben élő, harmincéves Péter. – Albérletben élünk, de szeretnénk, ha a baba már a saját otthonunkba érkezne. Nekiálltunk kalkulálni, milyen kedvezményeket vehetünk igénybe. Nagyon sok lehetőség adódik mostanában, épp ezért napokig böngésztük ezeket. Arra gondoltunk, sok fiatalnak jelentene ebben az élethelyzetben segítséget, ha egy helyen tájékozódhatna, elkerülve a felesleges adminisztrációs köröket.

Jó hírünk van a fiatalembernek és a hasonló cipőben járó kortársainak. Tavaly december elején jelent meg egy olyan Családtámogatási kalkulátor, amiben megtalálhatók mindazok a támogatási formák, amelyek jelenleg igénybe vehetők. A hiteles, szakértők által összeállított tájékoztatókban részletesen olvashat az ezzel összefüggő szabályokról és feltételekről is. Mindenki kiszámolhatja, hogy a maximális összegből mennyit igényelhet, azt is megtudhatja, hogy ha változik az élethelyzete – például gyermeket vállal vagy összeházasodik az élettársával –, milyen elemekkel bővül az állami támogatásokra való jogosultsága.

A kalkulátor a Csalad.hu oldalon érhető el. Ott arra is kitérnek, hogy nehéz és időigényes minden támogatási formát egyenként részletesen áttanulmányozni. Sok bizonytalanság, kérdés merülhet fel a jogosultsággal és azzal kapcsolatban, hogy melyeket lehet együttesen igénybe venni, illetve mik zárják ki egymást. A kalkulátor által összeállított listából kiválasztható egy-egy támogatási lehetőség is, és a specifikus kérdések megválaszolása után megtudható, hogy valaki valóban jogosult lehet-e az adott támogatásra, pontosan mekkora összeg erejéig. Arról is információt kaphat, miként alakíthatja át a terveit úgy, hogy az megfeleljen az adott segítési formának, útmutatást kaphat abban is, ha kedvezőbb lehetőség adódna számára.

A webes felületen harminchárom igénybe vehető állami családtámogatási forma található meg, csoportokba rendezve. Az otthonteremtési, a családalapításhoz, a gyermek vállalásához, illetve neveléshez kötődő támogatások és ellátások, továbbá a nagycsaládosokat érintő források.

Lényeges, hogy a kalkulátor által szolgáltatott eredmény nem helyettesíti a dokumentumokkal igazolt igénylési folyamatot. Kizárólag támpontot és könnyen értelmezhető segítséget kíván adni a hatályos jogszabályok alapján, ezért minden benne közölt adat tájékoztató jellegű. A kormányzat az elmúlt évtizedben számos, a családokat segítő intézkedést fogadott el. Ilyen a babaváró, a csok, a hitelelengedés, az otthonfelújítási támogatás. A kalkulátorban csupán néhány adatot kell megadni. Például, hogy házasságban élnek-e, van-e gyermekük, ha van, mennyi idős, illetve ha több van, ők hány évesek.