Mint arról kedden már beszámoltunk, elérhetővé vált a II. világháborús magyar katonahősök adatbázisa. A bárki számára hozzáférhető, kutatható oldalt kedden mutatták be Budapesten, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, hogy történelmi múltunk ismerete és feldolgozása elengedhetetlen a nemzet sikeres jövőjének megteremtéséhez.

A most elkészült II. világháborús adatállomány értékét és jelentőséget az adja, hogy a régóta ismert veszteségek közül 241.087 esetnek már a pontosabb körülményei is megismerhetővé váltak. A bejelentést követően mi is megnéztük az adatbázist, melyet településekre – mint születési helyre – szűrve 809 egri, 437 gyöngyösi, 235 hatvani, 98 füzesabonyi, 72 pétervásárai, 57 egerszalóki, 56 bélapátfalvi és 36 visontai magyar katona adatait találtuk meg.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum második világháborús magyar katonai veszteségi adatbázisát a linkre kattintva is elérheti. Ha esetleg megtalálta a hősök között egy felmenőjét és a családi elbeszélések alapján ismeri is a történetét, szívesen vesszük, ha megosztja azt velünk és olvasóinkkal a [email protected] címre küldött levelében.