Véget ért a 2021-es év és az Országgyűlés őszi ülésszaka, megnéztük, hogy az esztendő második felében mennyire voltak aktívak a parlamentben a Heves megyei képviselők. Az első félévhez hasonlóan a legtöbbször Dömötör Csaba szólalt meg, azonban az ellenzékiek tették föl a legtöbb kérdést, illetve nyújtották be a legtöbb javaslatot, törvénymódosítót. Az őszi ülésszak szep­tember közepétől december közepéig tartott.

Dömötör Csaba fideszes államtitkár a második félévben sem nyújtott be sem önálló, sem nem önálló indítványt. A gyöngyösi kötődésű képviselő harmincszor szólalt föl az országgyűlésben, s összesen egy órán és majdnem hat percen keresztül beszélt. Legtöbbször a kormány álláspontját, tevékenységét ismertette például a járvány, a családi otthonteremtési kedvezmény, béremelés, turizmus kapcsán, illetve ellenzéki képviselőknek magyarázta el, hogy szerinte mi az, amit ők rosszul csináltak, illetve csinálnának. Bizottságnak nem tagja.

Dudás Róbert a Jobbik színeiben 14 önálló indítványt nyújtott be, egyebek között kérdezett nógrádi és hevesi járások fejlődéséről, a kistelepülési posták sorsáról. Többször is felszólalt a magas üzemanyagárak miatt, megoldást sürgetve a problémára, de a gyöngyösi Haller-ház állami tulajdonú részének felújításáról is érdeklődött. Törvényjavaslatot nyújtott be, hogy a tűzifa áfája öt százalék legyen. Nem önálló indítványa a második félévben nem volt. Tizenháromszor szólalt föl, beszédei összesen 41 és fél perc alatt hangzottak el útfelújításról, a munkába járás magasabb támogatásáról, vízummentességi megállapodásokról. A Törvényalkotási Bizottság tagja, a nyolc ülés közül haton vett részt, emellett a Külügyi Bizottságban is tag, a kilenc ülés közül heten jelent meg.

Horváth László fideszes honatya indítványt a második félévben nem jegyzett. Háromszor szólalt föl napirend után, közel tizenhat percig. Hozzászólásaiban méltatta a 24-es főút gyöngyösi átkelési szakaszának felújítását, adatokat is hozva a beruházásról, de méltatta az iskolaőrök munkáját is. Foglalkozott a Mátrai Erőművel is, amelynek állami megvásárlását védte. Szerinte az ellenzéket nem zavarta a korábbi német tulajdonos profitkivitele, csak Mészáros Lőrinc vásárlása. A Törvényalkotási Bizottság tagja, a nyolc ülés közül heten volt jelen, egyszer végig helyettesítették.

Korózs Lajos (MSZP) a félévben húsz önálló indítványt nyújtott be nyugdíjakról, kérdezett a külföldi utalványos cégek kártérítéséről, a külföldi szennyvíziszap érkezéséről, az állatokat vízbe fojtó sarudi csatornáról. Nem önálló indítványt egyet jegyzett, társaival javasolták, hogy a választási szabályokat a hátralévő időben ne lehessen átírni. Hatszor szólalt föl, összesen 21 percen keresztül. Egyebek közt a nyugdíjemelés mértékét és módszerét kifogásolva, felhívta a figyelmet a nyugdíjasok szegénységére, az üres hevesi háziorvosi praxisokra. S arra, hogy sokan nem érik meg a nyugdíjkorhatárt. A Népjóléti Bizottság elnöke, a négy üléséből kétszer volt jelen.

Nyitrai Zsolt megyénk 1. számú körzetének fideszes képviselője, egy önálló indítvány fűződik a nevéhez ősszel, ami az állatok védelme érdekében módosított büntetőjogi tárgyú törvényeket. Nem önálló indítványa nem volt. Négyszer föl is szólalt az őszi ülésszakban, bő tizennyolc peren keresztül beszélt az állatvédelmi célú módosításokról, illetve a minimálbér emeléséről. Valamint szólt a 13. havi nyugdíjról, a nyugdíjprémiumról, a Nők 40 programról. A Törvényalkotási Bizottság nyolc ülése közül háromra ment el, négyszer végig helyettesítették.

Sneider Tamás (független) hét önálló indítványt adott be, egyebek között elmaradt családi pótlékról, s a magyar politikusok Ukrajnából történő kitiltásáról kérdezett. Érdeklődött arról, emelik-e a gyógypedagógiai asszisztensek bérét, vagy hogy tesz-e a kormány azért, hogy az emberek ne hűljenek ki a saját otthonukban, ne szennyező anyagokkal fűtsenek, vagy ne legyen egymillió alkoholista az országban. Nem önálló indítványa nem volt, ahogyan felszólalása sem. A Törvényalkotási Bizottság nyolc ülése közül négyen vett részt.

Szabó Zsolt (Fidesz) 2021 második félévében sem önálló, sem nem önálló indítványt nem jegyzett. Egyszer kért szót, kicsivel több mint három percben ismertette bizottsága véleményét egy, a felsőoktatást, valamint például a Magyar Falu Programban támogatott falusi kisboltok pályázatát érintő salátatörvényről. A Költségvetési Bizottság tagja, a hat ülésből hármon vett részt és kétszer helyettesítették.

Az év egészét nézve Dömötör Csaba beszélt a legtöbbet, megelőzve Dudás Róbertet és Korózs Lajost, míg indítványokban Dudás végzett az élen Korózs Lajos és Sneider Tamás előtt.