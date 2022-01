– Azt tanácsolnám, hogy tanuljanak először németet, mert utána az angolt sokkal könnyebb elsajátítani – vallja az Egri Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium német szakos pedagógusa, aki neve elhallgatását kérte. Felhívja a figyelmet, hogy a német és angol nyelvet jó lenne elsajátítani, hiszen a mi környezetünk, gazdasági kapcsolataink, Magyarországon beruházók miatt ezeknek van létjogosultsága.

– A nyelvi alapok ismerete a legfontosabb a diákok számára, ezekre ugyanis könnyebben lehet építeni. Ha komolyan és felelősséggel állnak a diákok a tanuláshoz a gimnáziumi éveik alatt, akkor meg tudják tanulni az idegen nyelveket – mondja a tanár.

A Katedra nyelviskolába a középiskolások és az általános iskola nyolcadik osztályos diákjai járnak vizsgázni.

– Segítséget nyújtunk a beiratkozóknak, hiszen nyelvvizsgáztató tanárokkal oktatunk – meséli Csányi Melinda, a Katedra vezetője. Arról is tájékoztatja lapunkat, hogy nagy tét esetén nehezebben teljesítenek a diákok. Ha diploma előtt állnak, vagy továbbtanulás miatt kell a pont, olyanok is elmennek vizsgázni, akik még nem elég felkészültek. Ilyenkor pedig sokkal kisebb a sikeresség aránya.

– A szeptember s december közti időszakban 90 százalék fölött volt a teljesítési ráta, míg egy májusi, áprilisi szakaszban nézve 60–65 százalék szokott lenni – magyarázza az iskolavezető. Kis létszámú, maximum 4 tagú csoportokkal dolgoznak, így jobban tudnak a tanárok diákjaikra figyelni. Egyéni, páros, illetve csoportos foglalkozásokat biztosítanak a nyelvvizsgázóknak.

– Online felkészülésre is van lehetőség, habár nagyobb arányban a tantervi oktatást választják a diákok – mesélte Csányi Melinda.

Fontos, hogy a nyelvvizsgáztató személyzet védőoltással rendelkezik s már az online felkészülés során a diákoknak is nyilatkozniuk kell, hogy rendelkeznek-e védettségi igazolvánnyal, vagy a vizsga napjáig lesz-e nekik ilyen.

Az egri N. Nikolettnek, a Dobó István Gimnázium volt diákjának nem okozott nehézséget az angol nyelvtanulás. Nyelvhasználatát és kommunikációját inkább autodidakta módon és angol rokonainak köszönhetően tökéletesítette, ellenben a nyelvtani részt már az iskola padjait koptatva tanulta meg.

– Az a szak, amire én szeretnék bejutni, az ötéves és a végén két nyelvvizsgát követel. Ha még az egyetem elején elkezdek egy újabb nyelvet, talán a diploma előtt sikerülhet – magyarázta a diáklány.

A gyöngyösi B. Kevin, a budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója, hasonlóan N. Nikoletthez, autodidakta módon sajátította el az angol nyelvet.

– Véleményem szerint az embernek nem az iskolapadban kell megtanulnia a nyelvet, hanem természetesen, mint az anyanyelvét. Nekem ez a motiváció filmek és játékok képében jelent meg. Mai napig nem tudom az igeidők neveit, illetve szabályait. Csupán érzésre használom őket– mesélte a hallgató.

Dr. Pallás Edit egyetemi docens, akkreditált nyelvvizsgáztató inkább az egyetemista hallgatókkal foglalkozik.

– Inkább egyéni vagy online felkészülés figyelhető meg a diákok részéről. Az utóbbi időszakban nem volt személyesen szervezett tanfolyam, mivel tavaly ez tiltott volt. A nyelvvizsga moratórium ellenére is voltak nyelvvizsgázók, viszont idénre amnesztiát még nem ígértek – mondja a vizsgáztató. Arról is szólt, az utolsó két évre jellemző volt, hogy akkor mentek be a diákok vizsgázni, amikor már a felkészítő tanár vagy a vizsgázó maga úgy érezte, hogy felkészült. Az egyetemi hallgatóknál a sikerességi arány 70 százalék feletti.

– A nyelvvizsgázási szándék azt jelenti, hogy a diák készült. Nem mindenki csak azért nyelvvizsgázik, mert kötelező számára, hanem egyszerűen azért, mert szeretne nyelveket beszélni, tanulni és esetlegesen külföldön dolgozni – hívja fel a figyelmet dr. Pallás Edit.

Vigyáznak a résztvevőkre

A nyelvvizsgaközpontok betartják a járványügyi intézkedéseket a higiéniára vonatkozóan. A maszk használata kötelező mindenhol. Hozzátartozókat nem engednek be az intézményekbe, csak a vizsgázókat és a vizsgáztatásban részt vevőket. A bejáratnál kötelezően kézfertőtlenítés és lázmérés történik. A tantermeket teljes egészében lefertőtlenítik.

Írásbeli vizsga esetén az ajtót nyitva hagyják, hogy a diákok ne fogják meg egymás után a kilincset, mivel ezt csak a tanár teheti meg.

Kötelező másfél méteres távolságot tartani a diákok között, s a tantermeket csak 70 százalékig töltik meg, s folyamatosan szellőztetnek. A bejáratokhoz fertőtlenítő, kéztörlő és kézmosó van kitéve. Az ültetési rend is speciális. A nyelvvizsgázók között egy széknyi helyet kell kihagyni, amit ezek a központok megdupláznak.