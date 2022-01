Hatályba lépett az innovációs és technológiai miniszter rendelete, amely a 2022-es munkaszüneti napok körüli munkarendről rendelkezik. Ezen múlik, hogy hány hosszú hétvégénk lesz az idei évben, és hogy az esetleges munkanap-áthelyezéseket mikor kell ledolgozni.

A kemma.hu összegyűjtötte az idei kilátásokat.

március 14-e, hétfő pihenőnap

március 26-a, szombat munkanap

október 15-e, szombat munkanap

október 31-e, hétfő pedig pihenőnap lesz.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy március 15-éhez kapcsolódva már lesz egy négynapos hosszú hétvégénk, aminek a hétfőjét 26-án dolgozzuk majd le, majd az ősszel, mindenszentekkor még egy: akkor az október 31-ét október 15-én dolgozzuk majd le, előre. Még egy négynapos hétvégével tervezhetünk az idén: április 15-18. között a nagypéntek és a húsvét hétfő miatt. Háromnapos hétvégéből kettővel számolhatunk: pünkösdkor (június 6., hétfő) és karácsonykor, mert 26-a az idén hétfőre fog esni.

Ahogy megszokhattuk, május elseje, augusztus 20. és október 23. is munkaszüneti nap, de ezek a munkarendet nem befolyásolják, ugyanis (az előbbi sorrendben) vasárnapra, szombatra, illetve szintén vasárnapra esnek 2022-ben.

Érdemes ezeket a dátumokat már most bevésni a naptárba, hiszen a Heves megyei szállásadók, szolgáltatók, programszervezők is rendszeresen készülnek különböző akciókkal, ajánlatokkal, rendezvényekkel ezekre a hosszú és még hosszabb hétvégékre, de akár már most is lehet nézelődni, különböző csomagajánlatok után kutatni.