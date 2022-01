A gépjárműjavítás sötét oldalát is jól ismerő Péter szerint a garázsszervizeket továbbra is az tartja életben, hogy jóval alacsonyabb rezsivel és „természetesen” adómentesen dolgoznak. Az emberek pedig, főleg az idősebb kocsik tulajdonosai többnyire az olcsóbb javítást részesítik előnyben, pedig igen gyakran és főleg hosszú távon az lesz csak a drága.

– Azért, ha már valaki így javíttat, nem árt tájékozódni, hogy kik azok a szerelők, akik a „sufniban” is képesek jó munkát végezni – tette hozzá a középkorú egri férfi.

Kiss Attila, a megyeszékhelyen működő Agria Merci Autószerviz vezetője a garázsszervizekről a Hírlap kérdésére azt mondta, hogy virágzik ez az ez az ipar, ami sajnálatos. Hozzátette ugyanakkor, hogy néha nagyobb kárt okoznak az ügyfeleknek és az államnak ezek a sufniműhelyek, mint azt gondolnák.

– A hozzánk hasonló szervizek szembesülnek ezzel a helyzettel, de széttárjuk karunkat, és maximum azt tudjuk mondani, hogy ez van, sajna. Így volt mindig, és így is lesz. Velük az árakban nehéz versenyezni, de mindenkinek saját joga eldönteni, kivel javíttat – mondta a szakember.

Tájékoztatása szerint a legálisan működő szervizek hasonló óradíjakkal dolgoznak. Az eltérés a műhelyek között plusz-mínusz tíz százalék lehet. Rákérdeztünk arra is, hogy fiatalodik-e, esetleg öregszik a hazai járműpark. Erre a szervizvezető úgy válaszolt, hogy igen is meg nem is.

– Újabban a mérleg nyelve inkább a használt autók irányába billen. A több elektromos problémát is említeném, ezek az új kocsiknál merülnek fel – mondja. Szavai szerint a környezetvédelmi előírások miatt az autógyárakkal szemben nagyok az elvárások. A környezetvédelem mindenkinek fontos de, ez így éppen az autók működését nehezíti. Úgy gondolom, az elvárásokat nem lehet úgy teljesíteni, hogy ne legyenek problémák – fogalmazott a szakember.

Gyakori jelenség a szervizek túlterheltsége is, az autósok olykor többnapos várakozással számolhatnak, míg a javításra váró jármű sorra kerül. Igaz, Kiss Attila ennek csak örül, hiszen azt jelenti, hogy van munka. Természetesen létezik előjegyzés is, ami náluk egy, másfél hét.

Nem kerülhetők meg a járvány hatásai sem. A szervizvezető szerint náluk ez abban nyilvánult meg, hogy mindenki kicsit visszafogta magát.

– Az emberek meggondolták, mikor hová mennek, és ha el is jutott valaki az autószerelő műhelybe, akkor is kicsit óvakodva találkozott velünk, hogy minél kevesebb legyen a kontakt. Mi is védekeztünk a kapu bezárásával és kevesebbet próbáltunk találkozni az ügyfeleinkkel. Ezért e-mailes bejelentkezést kértünk például. Ez az időszak sajnos csökkentette a bevételi forrásainkat is – mondta a szakember.