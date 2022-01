Hatott a koronavírus-járvány a lakhatási költségek alakulására is Magyarországon, és a rezsiköltségek a háztartások kiadásainak több mint ötödét, 22,7 százalékát tették ki 2020-ban, ami a 2 százalékpontos növekedés 2019-hez képest. Vagyis a vízre, villanyra, gázra, egyéb tüzelőanyagokra jóval többet költöttünk 2020-ban, mint egy évvel korábban – írja a Világgazdaság.

A Központi Statisztikai Hivatal szerint a háztartások alapvető kiadásainak az összes költés 55,5 százalékára nőtt, miközben többek között a kultúrára, szórakozásra, hírközlésre, vendéglátásra, vagyis a megélhetésen túlmutató kiadásokra kevesebbet költöttek a magyarok 2020-ban.

– Mi egy családi házban voltunk otthon két gyerekkel tavaly, tél elején hónapokig. Mivel ők napközben iskolában vannak, mi pedig az apjukkal dolgozunk, ezért csak minimálisan megy a fűtés, nyilván az elektromos eszközök jó része sincs használatban. Mialatt otthonról dolgoztunk és tanultunk viszont mindenki használta ezeket, erőteljesebben fűtöttünk és a mosdóhasználat is gyakori volt, természetesen szinte mindennap főztünk is. Minden számlán látszott pár ezer forint emelkedés erről az időszakról, pedig ez egy jól szigetelt otthon. Volt olyan ismerős, aki a dupláját költötte fűtésre, mert hideg a házuk. Ugyanakkor egy rokon azt mondta, szinte semmilyen változást nem tapasztalt, mivel ők távfűtéses lakásban élnek. Azt hiszem, a régebbi házakban élő nagycsaládosok érezték meg jobban az rezsinövekedést – mondta az egri nő.

Ennek nyomán megkérdeztük megyénk néhány szolgáltatóját, mit mutatnak az adatok. A Heves Megyei Vízmű Zrt. kiemelte, ők évi egyszeri leolvasáson alapuló számlázási rendszert vezettek be 2019-ben, ami a 2020. évhez hasonlóan a 2021. évben is jelentősen befolyásolta a kéthavonta ismétlődő, ütemezett értékesítési periódusokat.

– Az éves vízmérő leolvasások ütemezését a 2020–2021-es években többször is módosítottuk a járványügyi helyzet alakulásának megfelelően. Ez hullámzóan hatott az értékesítési, és ebből következően a kintlévőségi adatokra is. Mindazonáltal a pandémia által leginkább sújtott időszakokban, ha nem is kiugró, de emelkedett felhasználás volt megfigyelhető a lakossági felhasználói csoportban a korábbi évek hasonló időszakához viszonyítva.

Összességében viszont kijelenthető, hogy az egyes hónapok között tapasztalt ingadozások ellenére nem nőtt jelentősen társágunk kintlévőségi állománya a korábbi évek adataihoz képest. A legtöbb fizetési elmaradás akkor keletkezik, amikor csőtörés van, vagy a vízórák elfagynak, ezért nagyon fontos a megelőzés – emelték ki. Kérik, hogy folyamatosan ellenőrizzék vízóráikat, a hideg időszak beálltakor, téliesítsék azokat. Elmondták, az elmúlt években sok ügyfél áttért az elektronikus számlára, illetve az iCsekk szolgáltatás használatára. Hátralékos fizetők esetében, a pandémia ellenére a lakossági felhasználók jelentős része fizetési hajlandóságot mutatott.

Gázból nem fogyott több

A Tigáz válasza szerint azonban nem volt érezhető a különbség a földgáz fogyasztásban. – Heves megyében jelenleg 111 ezer 249 lakossági földgáz fogyasztási hely van, és a kért időszak gázfelhasználását vizsgálva nincs nagyságrendi eltérés a járvány sújtotta és a korábbi évek között, a lakossági gázfogyasztásban – megyei és elosztói szinten is – a külső hőmérsékleti körülmények a meghatározóak, a pandémiás helyzet, valamint az otthoni munkavégzés hatása szignifikánsan nem mutatható ki a gázfelhasználásban – tájékoztatta lapunkat Egyházi Nikoletta, kommunikációs vezető. MVM Zrt tájékoztatása szerint viszont az áramfogyasztáson is érzékelhető volt a növekedés megyénkben.

– A 2020 márciusától ­fennálló járványügyi helyzetben 2020-ban és 2021-ben az otthoni munkavégzés és távoktatás miatt bizonyos mértékig nőtt a fogyasztás a háztartásokban, ugyanakkor kiugró fogyasztásnövekedést az MVM Émász Áramhálózati Kft. ellátási területén, azon belül Heves megyében nem tapasztaltunk – írták.