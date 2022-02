Az iskolaszövetkezetek keretében végzett diákmunka esetében a bruttó béreket eddig is csupán a személyi-jövedelemadó (szja) terhelte, így a munkát vállaló tanulók nettó bére jelentősen emelkedhet az idén – hangsúlyozta.

Az iskolaszövetkezet nemrég lezárult reprezentatív felmérése szerint a változásokat a diákok is jól fogadták, a megkérdezettek 77 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nagyon örül az szja elengedésének, negyven százalékuk pedig azt mondta, szívesebben vállal munkát, ha a bérét egyáltalán nem terheli adó.

Plusz 15 százalék

Kánya István, a Meló-Diák Iskolaszövetkezet egri irodavezetője portálunk érdeklődésére elmondta, 2022 január elsejétől minden munkavállaló – legyen szó klasszikus jogviszonyról vagy diákfoglalkoztatásról – mentesül a személyi jövedelemadó megfizetése alól, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy 15 százalékkal emelkedett a nettó munkabére. Mint mondta, bizonyára meg fog nőni a kereslet a diákmunka iránt.

Hogy mit is jelent pontosan mindez a diákok bérezését tekintve kifejtette, az a diák, aki 2021-ben bruttó kétezer forintot keresett óránként, nettó ezerhétszáz forintot kapott kézhez.

– Ez januártól azt jelenti, hogy a bruttó kétezer forint a nap végén is kétezer marad. Mi úgy kommunikáljuk ezt a diákoknak, hogy a nettó az új bruttó – részletezte. A fizetésről szólva elmondta, csomagoló, árufeltöltő, azaz fizikai munka esetében, valamint a vendéglátásban ezeregyszázötven és ezernégyszázötven forintos órabér között mozog az átlag. Irodai, adminisztratív munkák esetében már ezerkétszázötven forinttól indul egy diák órabére.

Érdeklődtünk arról is, mennyire érdeklődnek most a tanulók a munkalehetőségek iránt. – Megbízói oldalról is egyre többen fordulnak a diákfoglalkoztatás felé, ami újabb és újabb lehetőségeket eredményez. Nem lehetünk elégedetlenek, hiszen mind országosan, mind pedig Heves megyében rengeteg diákot foglalkoztatunk havonta, ugyanakkor az igények olyannyira megnőttek, hogy bátran kijelenthetem, az a diák, aki a Meló-Diákon keresztül akar dolgozni, garantáltan fog is, függetlenül attól, hogy az egri, a gyöngyösi vagy a közelben lévő jászberényi irodánkban keres munkát – hangsúlyozta.

Év közben nem vállal munkát

A tanulmányai lekötik az idejét és az energiáit Annának, portálunk által megkérdezett egri egyetemista lánynak.

– De amint sikeresen letudtam az utolsó vizsgámat, szeretnék valahol dolgozni, lehetőleg a turizmus területén munkát találni – közölte. Mint mondta, örül, hogy rendeződött az élet, a koronavírus-járvány okozta bezárások miatt ugyanis nem tudott volna elhelyezkedni az általa kedvelt szektorban. Azt pedig kifejezetten üdvözli, hogy az szja-mentesség miatt ugyanannyi munkával többet kereshet, mint tavaly.