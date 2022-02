Elmondta, a budapesti ostromnál nemcsak katonák, de rengeteg civil is áldozatul esett. Kiemelte, hogy erről a napról országosan és helyben is kevés politikai szereplő emlékezik meg illendően, pedig szerinte fel kell hívni a figyelmet elődeink hősiességére. Mint mondta a több tízezer emberből csupán pár száz ért el a szovjet vonalak mögé.

Kitért arra is, hogy a budai hadisírokat időnként megrongálják, ami gyalázatos. – A vár védői maguk dönthették el, hogy részt vesznek-e a reménytelen kitörési kísérletben. A szovjetek a korábbi városcsatákból okulva számítottak az akcióra, s három védőövet is kialakítottak: az elsőt a Széll Kálmán téren, a másodikat a János kórháznál, a harmadikat a János-hegy lejtőin. Sokunknak hunytak el ott rokonai, melyről talán nem is tudnak mindannyian – tette hozzá.