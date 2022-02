Már javában tart a nevezés szépségversenyünkre, ahol tiéd lehet többek között egy egzotikus nyaralás két fő részére. Természetesen nem elhanyagolható a kiálynői korona és a szalag sem, amelyek minden szépségverseny legdíszesebb ékei.

A verseny, ahogy eddig, úgy most is megyei szinten indul, majd a regionális fordulókon keresztül jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. A megyei fordulóba maximum 30 lány juthat be, ezért sem érdemes halogatni a nevezést. Saját portfólióval is jelentkezhetsz, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatodat, ha kéred! Ezt a jelentkezési lapon jelezd!

Már több hevesi lány is bekerült

A megyei válogatóra folyamatosan érkeznek a nevezések, ahová a szakmai zsűri már több hevesi lányt is behívott. Most nekik, és nektek leendő Tündrészépek, hoztunk pár frizura tippet, mellyel tuti befutók lesztek.

A mesterfodrász tanácsaival te is meseszép lehetsz

Segítségünkre Kalmárné Nagy Ildikó, hevesi mesterfodrász volt, aki megosztotta velünk tanácsait.

- A hosszú hajú lányoknál a sima, egyenes haj mellett én a laza hullámokat emelném ki. A fotózásra érdemes kipróbálni az elegancia jegyében a szellősebb tincseket is. Ezeket sütővassal, kúpvassal, de akár kreppelővel is készíthetjük. A hullámokat végül ajánlatos kicsit átfésülni és laza loknikban hagyni - részletezte.

A mesterfodrász a vállig érő hajú lányoknak szintén a lazább, kicsit kócosabb frizurát ajánlja. - Ezeket a hajakat is el lehet készíteni simító vassal, kis hullámot hagyva a hajban, de akár kefével lefelé és kifelé ívelő hullámokat is tehetünk bele - tanácsolja.

A hajszobrászt arról is kérdeztük, hogy mit ajánl azoknak a hölgyeknek, akik kontyban gondolkodnak. Érdeklődésünkre elmondta, hogy itt is a könnyedség, a lazaság a trendi.

- A kontyokat remekül díszíthetjük a most igen népszerű fonásokkal is, legyen szó hármas, négyes, de akár ötös fonásról. Amennyiben a fonatokat lazán szétszedjük, szép íveket, mintákat tudunk készíteni. Érdemes kipróbálni az egyszerű, könnyed letűzéseket is. Itt is, csakúgy mint a hosszú és középhosszú hajnál, az egyszerűségre törekedjünk, hiszen a kevesebb néha több - fejtette ki a Kalmárné Nagy Ildikó.

És hogy kiből lehet az ország Tündérszépe?

Erről Kárpáti Rebeka, a Tündérszépek háziasszonya - aki mentorként segíti majd a jelentkezőket -, és Molnár Irina, a Mediaworks Hungary Zrt. lapigazgatója beszéltek a TV2 Mokka című műsorában.