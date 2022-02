Verpeléten már évszázadok óta tartanak piacokat. – Mária Teréziától kapott városunk vásártartási engedélyt. Akkoriban negyedévente összegyűltek az árusok, s rengeteg érdeklődött vonzott az esemény – mondta el lapunknak Farkas Sándor, a város polgármestere. Hozzátette, tapasztalatai szerint napjainkban is szívesen látogatnak el az emberek a piacra.

– A városközpontban található Szabadság téri árusítóhely kinőtte magát, ugyanis parkolóhelyek is vannak a téren, s naponta sok busz fordult meg itt. Jelenleg is zajlik a közlekedésfejlesztés és a helyi termelői piac kialakítása Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázati támogatással, összesen közel 400 millió forint értékben. A felújítások idejére a piac kiköltözött a város szélére, ahol tágas területen működhet, sok árus települ ki oda hétről hétre – közölte a polgármester. Hozzáfűzte, a tervek szerint május, június környékén visszatérhetnek a város szívébe, ahol megújult környezetben tarthatják meg a termelői piacot.

Ahogy most is, keddenként kisebb, péntekenként nagyobb formában bonyolítják azt, helyi és környékbeli termelők portékáival.

– A jelenlegi ideiglenes piac helye sem marad kihasználatlanul városunk szélén. A szintén TOP-os támogatással kialakított téren az évszázados hagyományokat felélesztve, havonta egyszer korszerű körülmények között állat- és kirakodóvásárt fogunk tartani. Ezt előre láthatóan áprilistól rendezzük meg – mondta Farkas Sándor.

– Korábban Aldebrőn nem volt piac. Nagyon örültünk a Vidékfejlesztési Program (VP) felhívásának, mely a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúráját és a közétkeztetés fejlesztésére adott lehetőséget. A pályázaton nyert támogatással alakítottuk ki és nyitottuk meg másfél éve a termelői piacunkat – tájékoztatta lapunkat Szabóné Lakatos Tímea piacfelügyelő.

Elmondta, a terület központi helyen van, így a község lakói könnyen meg tudják közelíteni. Van egy fedett csarnok és négy faház, ahol helyi és környékbéli termelőknek biztosítanak lehetőséget arra, hogy árulják portékáikat. A közeli utcában tartották eddig évente a búcsút, ami átkerült a piac területére, így megszűnt az árusok okozta forgalomkorlátozás és az érdeklődők is nyugodtan tudnak nézelődni.

– Még ugyan gyerekcipőben jár a piac, de jó visszajelzéseket kapunk. Szeretik az emberek, hogy csütörtökönként helyben tudnak vásárolni igazi termelői termékeket. Mindig van friss tojás, tejtermékek, különböző ízesítésű sajtok és füstölt hús készítmények. Mézet, különleges szörpöket, szószokat is beszerezhetnek itt. Használt ruhákat és cipőket pedig kéthetente kínálnak. A jó idő beköszöntével hamarosan megérkezik a palánta árus is. Havonta egyszer egy ünnep vagy jeles nap alkalmából hétvégente különleges tematikus piacot rendezünk. Ilyenkor központi szerepet kapnak a környékbeli kézművesek, akik szebbnél szebb díszeiket, ajándéktárgyaikat kínálják. Legközelebb február 19-én farsangi forgatagra várjuk az érdeklődőket – fejtette ki a piacvezető.

Egerszalókon is a VP keretében valósult meg a termelői piac, mely 2020 szeptemberében nyitotta meg kapuit.

– Asztalok és két fedett árusító hely, valamint parkoló és mosdó is van a piac területén – közölte Kiss Réka településfejlesztési ügyintéző.

Hozzátette, sajnos a koronavírus épp közbejött, így egyelőre még nincs bejáratott, rendszeres árusítás és nagy forgalom. Viszont a piac hétfőtől vasárnapig nyitva tart, és most is fogadja az árusokat.

– Tervbe vettük, hogy a jövőben legyen szervezett nagyobb piac is, ahol helyi termelők rendszeresen, előre meghatározott napokon árulhatják majd termékeiket. A területen lehetőség van áram használatára is, így akár lángossütöde is kitelepülhet például – ismertette a terveiket a településfejlesztési ügyintéző.