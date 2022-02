Azt még az általunk megkeresett Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. nem tudta megmondani, hogy Heves megyéből mennyien adták be pályázatukat az első ütemben, s a választható két műszaki tartalom közül melyik volt népszerűbb, mert még tart a beérkezett anyagok értékelése.

– A pályázat keretében mi a tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszerek létesítésével foglalkozunk. Úgy tapasztaltam, ahogy országos szinten, úgy Heves megyében is nagy volt az érdeklődés a pályázat iránt. A városokból többek között Gyöngyöspatáról, Egerből és Hatvanból is sokan jelezték, hogy szeretnék benyújtani a pályázatukat. Ugyanakkor a kisebb településeken is népszerű volt a napelemekre igényelhető vissza nem térítendő támogatási lehetőség. Például Adácsról, Karácsondról, Pálosvörösmartról is tudok jelentkezőkről – mondta el Rostás Ákos, a napelemek létesítésével is foglalkozó Verdaccio EnergyTeam Kft. tulajdonosa.

– Az ügyfelek beszámolói szerint úgy tapasztalom, aki a kért dokumentumokat beszerezte, és van egy kis technikai érzéke, az könnyedén fel tudta tölteni pályázatát a kijelölt weboldalra. Ha valaki mégis elakadt, segítségére lehettek például a pályázatírók, és amiben tudtunk, mi is próbáltunk nekik segíteni – tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogy miért tartja jónak a napelemeket, Rostás Ákos elmondta, szerinte mindenképp fontos egyre nagyobb hangsúlyt fektetni a zöld gondolkodásra. Fontosnak tartja a környezettudatos szemléletet és a hatékony energiafelhasználást. Úgy véli, erre kiváló megoldást nyújt a napelem, hiszen megújuló energiaforráson alapszik a működése.

– A napelemes rendszerek tervezett élettartama akár harminc év is lehet. Úgy gondolom, nagy segítség a családoknak, hogy most vissza nem térítendő támogatás keretében lehetőségük van napelem létesítésére, hiszen így hosszú évekre lenullázódhat a villanyszámlájuk – emelte ki.

Olvasónk, a feldebrői 65 éves István elmondta, miért tartotta jó lehetőségnek a pályázatot. – Harminchárom éve épült a házunk, a nyílászárok elavultak a hosszú évek alatt. A fűtés igen sok kiadással jár. Emiatt nagyon jó lehetőségnek tartom a pályázatot. A komplex energetikai korszerűsítésre pályáztunk, így ha sikerül nyernünk, akkor lehetőségünk lesz a nyílászárók cseréjére, a fűtési rendszer korszerűsítésére és napelemes rendszer kiépítésére is. A pályázathoz szükséges dokumentumokat könnyen be tudtuk szerezni, ez nem okozott gondot, de a benyújtáshoz pályázatíró segítségét kértük. Bizakodunk, hogy kedvező elbírálásban részesülünk, s megvalósíthatjuk a fejlesztéseket, mert ez hosszú távú rezsicsökkenést eredményezne.

Legközelebb ősszel pályázhatunk

A pályázati felhívásból kiderül, a támogatás vissza nem térítendő, önerő nem szükséges hozzá. A két műszaki tartalom közül az egyikre igényelhető támogatás: tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítésére vagy tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer létesítésére, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia-tároló beépítésre és nyílászáró cseréjére. A pályázat négy ütemben, régiónkénti csoportosításban zajlik. A Heves megyeieknek legközelebb szeptember 26. és október 17. között lesz lehetősége elektronikus formában benyújtani pályázatukat, majd a további két ütemben, 2023-ban és 2024-ben is jelentkezhetnek. A pályázat teljes leírása, s minden további információ a napelem.palyazat.gov.hu oldalon olvasható.