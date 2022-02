A februári szürke reggelen derűsen fogad a Vöröskereszt Heves Megyei Szervezetének Klapka György úti irodájában Kosik Mária. Sokszor sok helyen találkozhatnak vele az egriek és a környéken élők. Immár húsz éve dolgozik a szervezet kötelékében. Jelenleg megyei szociális koordinátorként s területi vezetőként tevékenykedik. A megyeszékhelyen kívül negyvenhét környékbeli településsel tartja a kapcsolatot. Gyöngyösön, Hatvanban, Füzesabonyban és Hevesen is rendszeresen egyeztet a városokban dolgozó kollégáival.

Meséli, a járvány elmúlt két évében rekordmennyiségű adomány érkezett hozzájuk, amelynek igazságos elosztása, a rászorulókhoz való eljuttatása jócskán adott feladatot neki és munkatársainak. Számos egyéb módon is segíti a hozzá fordulókat.

Kíváncsiak voltunk, honnan indult, honnan meríti az erőt és energiát ahhoz, hogy fáradhatatlanul másoknak segítsen.

Marika borsodi faluban, Sátán nevelkedett. Édesanyja postásként, édesapja bányászként dolgozott. A családból hozta a mások iránti tiszteletet, a munka szeretetét. Ott tanulta meg, hogy a kötelesség elmulasztásának következménye van.

– Gyerek voltam még, amikor édesanyám kukoricára térdeltetett, amiért nem tanultam meg egy verset, s ezért egyest kaptam – nevet fel az emlékeket idézve. – Utólag hálás vagyok ezért is, mint mindenért, amit a szüleimtől kaptam. Szorgalmas, tisztességes emberek voltak, akik nagy szeretettel, de következetesen neveltek. Sajnos, már nem élnek.

Az általános iskola után szőlőtermesztő-borász végzettséget szerzett, nem sokkal később pedig Egerben helyezkedett el az egykori Egervinnél. Tizenhárom évet dolgozott ott, miközben leérettségizett és számos tanfolyamot elvégzett. A cég csődbe jutott, a dolgozók pedig munka nélkül maradtak.

– Nehéz időszak volt. Egy ideig egy német cégnél, majd könyvelőként dolgoztam. Ekkor hívtak a Vöröskereszthez – sorolja. – Hamar beláttam, ez a munka igazán nekem való. Kezdetben nagyon sokat segített Gortva József igazgató, aki született vezető és kiváló ember volt. Először a kapcsolatok építésével bízott meg. A változatos feladatok, az állandó szervezés nemcsak sok munkát, hanem sikerélményt is adott. Mindig örömmel jártam be a munkahelyemre. Az irodai napi bőséges adminisztráció után jött a többi feladat. Adományok gyűjtése, szétosztása, a téli szociális étkezés megszervezése és lebonyolítása, pályázatok írása, nyaranta a rendszeres gyermektáboroztatás. Az elmúlt húsz évben közel négyszáz rászoruló gyermeknek szerveztünk emlékezetes nyári tábort, főként a Balaton mellett. Az önkéntes centrum létrehozására is nagyon büszke vagyok.

Köztudott, hogy a szervezet munkáját a kezdetektől sok-sok önkéntes segítette, segíti. Marika azt mondja, jelenleg hatvan-hetven, főként idősebb segítővel dolgoznak együtt. Nélkülük nehezen boldogulnának. Az elmúlt két évben soha nem látott mennyiségű adomány érkezett hozzájuk. A járvány ideje alatt rengeteg élelmiszert, tisztítószert juttattak el a rászorulókhoz, karácsony előtt pedig szintén sok családon segítettek.

– Nagy öröm, hogy tavaly december óta egymás után érkeznek a felajánlások a melegételosztásra – teszi hozzá. – Decemberben és januárban hét alkalommal tudtunk száz-száz adag forró ételt kiosztani a nélkülözőknek. Neves borászok, vállalkozók, magánszemélyek, s állandó segítőnk, a városi önkormányzat jelentkeznek hétről hétre adományukkal. Ezúton is köszönjük gesztust mindazok nevében, akik hálásak ezért a lehetőségért.

Szőlőtőkék között töltődik

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ennyi munka mellett vajon mi jelenti számára a kikapcsolódást. Elmondása szerint a legnagyobb élmény, amikor a párjával kimennek a szőlőbe. A Kőporoson gondoznak három hektárt. – Minden évszakban imádunk a szabadban dolgozni, s gyönyörködni a természetben. Hamarosan végzünk a metszéssel. Szerencsére sok jó barátunk van, akikkel gyakran találkozunk. Ilyenkor Nyársalunk, bográcsozunk, nagyokat beszélgetünk és sokat nevetünk. Hálás vagyok ezekért a pillanatokért. Mindemellett nagyon szeretünk utazni, világot látni, más kultúrákkal ismerkedni. Bár a járvány bennünket is korlátozott ebben, terveink vannak.