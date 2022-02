– Nálam nem számottevő a Valentin-napi forgalom. A virágok ára magasra szökött, ugyanakkor a multik ezt nagyon kihasználják, mivel olyan olcsón árulnak akár cserepes, akár vágott virágot, amivel egy virágüzlet nem tud versenybe szállni. Mi is sokkal drágábban szerezzük be az ugyanolyan minőségű árukat is, de mint kisvállalkozó, nekünk nehezebb eladni azokat – mondta Bartáné Szabó Éva, az egri Boglárka Virágüzlet tulajdonosa.

Azért sem remélnek most nagyobb forgalmat, mivel a vevőkörük viszonylag fiatalabbakból áll, s többségük anyagi helyzete nem jó irányba változott a járvány ideje alatt. Így nem tudnak nagyobb összeget a romantikázásba fektetni, s inkább csak valami aprósággal érik be. Szerinte sokan megszabtak egy keretet, hogy ilyenkor mennyit költhetnek, s azt nem akarják túllépni. Ezért ragaszkodnak az egy szál vörös rózsához. Akad, aki esetleg a narancsos, bordó színű rózsákra szavaz.

– Van, aki tavaszi csokrot kér, s annak nem feltétlen kell vörös színben játszani. Akinek fontos a rászánt összeg, az valami picike csokrot kér. Az elmúlt években már a kis virágdobozokat is sokan választják. Amennyiben nemcsak vörös rózsával tűzzük meg a csokrot, hanem vegyítjük más virágokkal, akár minirózsával keverve, akkor egy kicsit gazdaságosabban megúszhatjuk a vásárlást – részletezte Bartáné Szabó Éva. Boltjában tavaly, sőt tíz évvel ezelőtt is a rózsa volt a legdivatosabb, így idén is ezzel készültek.

– Habár tíz évvel ezelőtt is szívesen vittek a fiatalok különleges virágokat szerelmüknek, a rózsa mindig unikumnak számított. Igényes helyen egy évtizede sem a szegfű vagy a gerbera volt a sláger, celofánba csomagolva – magyarázta a tulajdonos. Elárulta, már korábban is valamilyen dekorációval látta el a csokrait, a szívecske motívum is mindig megjelent rajtuk. Sokan a letisztult, egyszerű virágokat választják, inkább „csupaszon”, s mint ilyen, ennek a rózsa felel meg a legjobban, hiszen annak van levele.

Szarvas Csaba, a Szupi Virágbolt egyik tulajdonosa már harminc éve dolgozik a szakmában, és most úgy látja, hogy a piac kezd átrendeződni.

– A tavaly a Covid-időszak ellenére tűrhető volt az árbevételünk. Idénre nem tudjuk még, mi várható, de nem hiszem, hogy olyan szerencsénk lesz, mint tavaly. Azt szoktam mondani, hogy sajnos le fogjuk szoktatni a vásárlókat a virágról, mert nagyon drága lett – nyilatkozta Szarvas Csaba. Elmondása szerint, ha olyan csokrokat kötnének, mint öt évvel ezelőtt, azokat senki nem venné meg drágaságuk miatt. Ezért egyszerű, szép, mutatós, s megfizethető csokrokat és csomagolást terveznek az idei Valentin-napra. Tavaly náluk nem a rózsa, hanem a tulipán volt a legkelendőbb, s mivel a tavaszi virágok olcsóbbak, s ez így lesz húsz év múlva is szerinte. Ilyenkor amúgy is mindent el lehet adni, kérdés a sorrend.

Annak ellenére, hogy Bálint napján nő a kereslet, más tényezők is befolyással lehetnek a kisebb virágboltok forgalmára.

– Nagyon meghatározó, hogy éppen melyik napra esnek az alkalmak. Tavaly Valentin napja pont vasárnapra esett, így nekünk nem volt nagy bevételünk, de idén többre számítunk. Szerintem befolyásolja majd az is a forgalmunkat, hogy a boltunk előtti útszakaszt lezárták, de azért felkészültünk mindenféle szépséggel – számolt be lapunknak Balázs Laura, a Napsugár Virágüzlet tulajdonosa. Szerinte már évtizedek óta a vörös rózsa hódít ezen a jeles napon, mivel ez ennek az alkalomnak a szimbóluma. Üzletében inkább a körcsokrok és a bordó szirmú virág a kelendő, de van olyan is, aki rózsakosarat szokott rendelni Bálint napjára. A drágulásoknak köszönhetően, itt is megcsappant a vásárlók száma. Két-három évvel ezelőtt nagyobb keresletnek örvendhettek.