A becslések szerint csaknem hatszázezer magyar jár síelni, jelentős részük ezekben a hetekben, hónapokban a környező országok, valamint Európa más sípályáira is ellátogat – tudatta a Magyar Biztosítók Szövetsége. Baleset esetén a külföldi szolgáltatók az ellátott betegeken hajtják be az igénybe vett orvosi ellátás költségeit, amennyiben a biztosítás nem nyújt arra fedezetet. Az európai egészségbiztosítási kártya birtokában csak olyan szolgáltatóknál lehet igénybe venni az egészségügyi ellátást, amelyek állami tulajdonúak vagy az állammal szerződésben állnak.

Tóth Béla, az Agria Biztosítás ügyvezetője lapunknak azt nyilatkozta: életbevágóan fontos, hogy a téli sportok szerelmesei és az utazók kiruccanásuk előtt kössenek biztosítást.

– Bármilyen baleset megtörténhet, elhagyhatjuk a poggyászunkat, de sok egyéb kockázati tényező is felmerülhet, melyre nem terjed ki a bankkártyás biztosítás vagy az európai egészségbiztosítási kártya – emelte ki.

Hozzátette, a mostani helyzethez igazodva a koronavírus okozta problémákra – megbetegedés, karanténba kerülés – is kiterjedhetnek a megfelelő biztosítások. Megemlítette azt is, hogy az egynapos kirándulók többször elfeledkeznek arról, hogy gondoskodjanak a biztonságukról, de ez nem jó hozzáállás, hiszen rövid idő alatt is megtörténhet a baj. Elmondta, a cégüknél komplett ajánlatokkal készülnek, amely kiterjed a balesetekre, betegségekre.

– Fontos ezeken túl a felelősségbiztosítás, hiszen ha ez nincs, és a síelő okoz balesetet egy másiknak, súlyos árat fizethet érte. Ez melegen ajánlott mindenkinek, Olaszországban pedig január 1-től már kötelezővé is tették, s az e nélkül sízőket száz-százötven eurós bírsággal büntetik. Érdemes még autós asszisztencia kiegészítőt is kötni, amely a gépkocsi szállítását fedezi baleset vagy meghibásodás esetén. A biztosítás egyébként napi hat-nyolcszáz forintért már megváltható, tehát érdemes erről gondoskodni, hiszen ha baj van, rengeteget spórolhatunk. Gond esetén több százezer forintra rúghatnak az elkerülhetetlen költségek – részletezte.

Milliókba kerülhet egy baleset - Egy Franciaországban nyílt combcsonttörést szenvedett személy helikopteres mentése, eddigi műtétjei, mentőautós hazaszállítása előreláthatólag két és fél-három millió forintba kerül. Egy vesesérülésekkel járó ausztriai esés klinikai ellátása és az intenzíven történő lábadozás, valamint a mentős hazaszállítás megszervezése szintén kettő-három millió forintra rúg majd – ismertette a Mabisz. Egy egyszerűbb, franciaországi csuklótörés ellátása, valamint a síbérlet fel nem használt részének a térítése is 450 euróba – azaz 135 ezer forintba – került az egyik biztosítónak – fűzték hozzá. A Magyar Biztosítók Szövetségének szakértői szerint érdemes végiggondolni azt is, hogy mire szeretne valaki fedezetet biztosítani. Tartalmazza-e például az adott biztosítás az esetlegesen elrendelt karantént, a felmerülő pluszkiadásokat, a repülőjegy átfoglalásának költségeit. Fontos kérdés lehet, hogy van-e benne útlemondási elem, illetve az mire terjed ki.