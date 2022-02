Az Országos Kórházi Főigazgatóság​ Alapellátásfejlesztési Igazgatósága nyilvántartása szerint ez év január elsején hazánkban 250, ebből megyénkben 15 tartósan betöltetlen fogorvosi körzet volt. Szűkebb hazánk ezzel a közepes mértékű fogorvoshiánnyal küzdő megyékhez tartozik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) praxisjogvásárlási, illetve letelepedési támogatás pályázata február elsején újra megnyílt a fogorvosok számára. A legalább egy éve betöltetlen praxisok közül tavaly országosan 29, megyénkben három talált így gazdára.

Frissen végzett doktorból nincs hiány, dr. Hauser Hajnalka egri fogorvos szerint van elég szakmai utánpótlás

– A debreceni egyetemen több mint ötven magyar fiatal végez idén, Budapesten ennél jóval többen. Sokuk azonban nem akar vidékre menni praktizálni. Elsősorban a falvakban vannak ellátatlan körzetek, ott elriasztó lehet a kevésbé tehetős betegkör, emellett úgy láthatják a fiatalok, nincs elég lehetőség a szakmai fejlődésre. Sok függ a rendelők felszereltségétől is. A fogorvosi szék ára ötmillió forintnál kezdődik, az összes eszköz költsége 30 millióra is rúghat. Januártól emelkedett a fizetés, most nem lenne rossz a praxis, de a letelepedési támogatáshoz értelemszerűen alá kell írni, hogy bizonyos ideig ott marad dolgozni az orvos – emelte ki dr. Hauser Hajnalka.

A Gyöngyösön gyógyító dr. Watti Said államilag finanszírozott ellátásban és magánpraxisban egyaránt dolgozik. Szerinte az alapellátás helyett csábítóbb a külföldi munkavállalás vagy magánrendelő nyitása.

– Közel harminc éve dolgozom a szakmában, a betegek fogazatának egészségügyi állapota nem mutat javuló tendenciát. Sokan inkább a magánrendelést választják, mert úgy gondolják, ott jobb a felszereltség. Gyakran fogat húzatni is ide jönnek, pedig a fogászati körzetükben ez a beavatkozás ingyenes lenne – mondta dr. Watti Said.

A nyugati országrész vonzóbb

Mint megtudtuk, főleg Budapesten és a nyugati határ közelében igyekeznek a friss diplomások elhelyezkedni. Akadnak kivételek, dr. Hauser Hajnalka ismer olyan idén végző egyetemistát, aki vidéken szeretne praktizálni, de nem ez a jellemző. A cégalapítás is egy lehetőség, ám ekkor a rendelő berendezési tárgyait a fogorvosnak saját zsebből kell megvenni. Ezentúl fizetni kell a rezsit, az asszisztenst, s ha nincs az orvosnak területi ellátási kötelezettsége, akkor helyiségbérleti díjat is. Ezt egy pályakezdő ritkán vállalja. Így, ha nyugdíjba vonul egy körzet fogorvosa, nehezen akad, vagy nem lesz helyette másik. A kisebb körzetekhez két-három kistelepülés tartozik, heti húsz kötelező munkaórával. Ezekbe még nehezebb szakembert találni, mint a nagyobbakba, s ez az ellátottság rovására megy.

A probléma helyettesítéssel megoldható, de ekkor sérül legjobban a legfontosabb fogászati alapelv, a megelőzés. Megyénk fogorvosai szerint a fogorvosi munka lelke a prevenció. Ahhoz azonban, hogy megelőzhessük a fogbetegségeket, rendszeres ellenőrzésre lenne szükség.

Ahol nagyobb a baj, több a támogatás - A NEAK pályázatának ­célja, hogy a vissza nem térítendő támogatás segítse a praxisjoggal nem rendelkező fogorvosokat annak megvásárlásában, és egyben szakmai életpályájuk el-, illetve újraindításában is. Egy praxispályázaton legfeljebb négymillió forint nyerhető el. A letelepedési pályázatok célja az, hogy a támogatás felhasználásával a fogorvosok helyben telepedhessenek le a tartósan betöltetlen körzetekben. Az ötfokozatú rendszerben a legalább 12 hónapja üres praxis esetén nettó 12 millió forintot, míg a legmagasabb kategóriában, a minimum 60 hónapja betöltetlen szolgálat esetén akár 20 millió forintot is kaphat a pályázó. A betölteni kívánt fogorvosi körzetet fenntartó önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy egészségügyi szolgáltatóként a pályázót legalább hat évre alkalmazni fogja.