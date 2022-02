A városháza dísztermében Farkas Attila köszöntötte a műszaki egyetem építészhallgatóit. A város alpolgármestere a hallgatóság figyelmébe ajánlotta azt a sok-sok építészeti látnivalót, ami Egert ebből a szempontból is a legérdekesebb településeink közé emeli.

– A városnak számos olyan épülete van, ami országosan is egyedülálló, s bízom abban, hogy a hallgatók számára nagyon jó, szakmailag megalapozott nap lesz. Nem utolsósorban városépítési szempontból is megalapozott, hogy itt megjelennek építészhallgatók, és a város jó hírét viszik – mondta bevezetőül az alpolgármester.

Kacsó János, a megyeszékhely főépítésze szakmai szempontokkal támasztotta alá, hogy miért is volt a műszaki egyetem vezetésétől jó választás a hevesi megyeszékhely. Szavai szerint a hallgatókat fel kell készíteni a jövőre, a felsőfokú képzés utáni évekre.

– Teszt elé állítjuk őket, mint amit bármilyen regényben vagy filmen látunk – fejtegette a szakember. – Elemeznek olyan szituációkat, amelyekben helyt kell állni, viszont ezt kulturált körülmények között teszik. Ez a tervezési program azért nagyon izgalmas és emiatt nagyon hasznos, mert van egy kis légterű építészeti tér, amit kibővítünk egy téliesített kitelepüléssel. Ez építészeti, műszaki kérdéseket is felvet, de vizsgál más szempontokat is.

A példák sorában említette a társadalmi, gazdasági és beruházási elképzeléseket. Mint mondta, ha túl drága például egy vendéglátóhely téli kitelepülése, akkor nem térül meg, ha olcsó, nem méltó az épített környezethez. Ha nincs téliesített kitelepülés, akkor kevesebb vendéget tudnak ellátni. De vajon, ha kibővítik a kiszolgáló teret, akkor a konyhakapacitás elbírja-e?

– Számos kérdést felvet egy ilyen nagyon egyszerű probléma is – fűzte hozzá.

– Az egyetem s minden építész kar keresi ezeket a megoldandó feladatokat. S ha találnak egyet vagy felajánlanak, mint például én is, akkor jellemzően lecsapnak.

Több program is várt a hallgatókra különböző tesztelési helyszíneken. A volt érseki pincészetben például, vagy a másik tervezési helyszín, ami egy a belvárosban lévő üres telek a Kis Dobó térhez közel. Ezt egy magánvállalkozó már megvette, terv is készült, de a hallgatókat ez nem akadályozta abban, hogy ide egy tervezési programot felépítsenek. A hely azért volt izgalmas, mert az egy üres telek, s mint olyan, már egy kialakult városszövetben van, indokolt a beépítése, viszont olyan, amelynek bonyolult a formája és a kapcsolódó épülettömeg is, nagy kihívást jelent.

Ezután Kronavetter Péter, a BME Építészmérnök Kar Középülettervezési Tanszékének vezetőhelyettese – megköszönve a lehetőséget a város vezetésének – elmondta: a tanszékük tervezési helyszínként javasolja Eger belvárosát. A feladat a köztéri kitelepülések, illetve egy Dobó utcai üres telek közösségi funkcióra történő beépítési lehetőségeinek vizsgálata. A tervezési időszak a tavaszi félévre vonatkozik, azaz 2022 első négy-hat hónapját fordítják a feladat megoldására.