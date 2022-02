Mint ahogy arról már beszámoltunk, március közepétől újraindulnak a munkálatok. Ezzel a következő ütemmel kapcsolatban tájékoztatják csütörtöki eseményen a helyieket, akik kérdéseiket is feltehetik a szakembereknek a fórumon, vagy megoszthatják észrevételeiket is.

A kivitelezés a Gárdonyi és Zoltay utca, a Tetemvár és Vécseyvölgy utca korszerűsítésére terjed ki, illetve a környék gyalogos közlekedési felületei is megújulnak, biztonságosabbá válnak. A vasúti kereszteződés is átépül, illetve a Gárdonyi Géza utca mellett egy támfal épül. A NIF közlése szerint az eseményen bemutatják az építés idejére tervezett, sokakat érintő ideiglenes forgalomkorlátozásokat és tereléseket, valamint részletezik ezek térbeli és időbeli ütemezését is.