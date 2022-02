A gyöngyösi háziorvos nagyon gyakran ad figyelemre méltó tanácsokat a közösségi oldalán, így tett most is, ezúttal konkrétan az omikron vírusvariánsra vonatkozóan.

"Az omikronra mikor gondolj? Ha december végén covidos voltál, de most gyengének érzed magad. Ha a hajszálad is fáj. Ha a hátad fáj. Eddig nem volt refluxod, de most lett. Ha fejfájás gyötör. Ha nagyon fáj, kapar a torkod" - kezdte bejegyzését dr. Mangó Gabriella.

Hozzátette azt is: hogy valaki oltott vagy oltatlan, az a lefolyás szempontjából érdekes csak, bár az újfajta oltóanyagokon véleménye szerint átmegy. Úgy fogalmazott, hogy mivel a tünetek elejétől tart a karantén nagyjából hét napig, a harmadik, negyedik, ötödik napon derül ki a gyorsteszt vagy PCR-pozitivitással a betegség.