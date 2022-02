Horváth László szerint az elmúlt egy évtizedben látványos fejlődés indulhatott el a falvainkban. Ennek egyik támogatója a hazai forrásból finanszírozott Magyar Falu Program, amely Kisnánát is értékes és hasznos fejlesztésekhez segítette. A honatya úgy fogalmazott, van mire büszkének lenni a településen élőknek.

Paulenka László polgármester részletezte portálunknak a 2021-ben elvégzett beruházásokat. Mint mondta, a Magyar Falu Programban és belügyminisztériumi pályázatokon indultak sikerrel.

– Az előbbiben elnyert támogatásból az orvosi és védőnői rendelő felújítását, orvosi eszközökkel történő felszerelését, valamint a velük egy épületben lévő gyógyszertár korszerűsítését valósítottuk meg

– közölte a községvezető. – A teljes épület rekonstrukciója csaknem 48 millió forintba került, ebből az orvosi és védőnői rendelők rekonstrukciója és az eszközbeszerzés 34 millió forint volt, a fennmaradó 14 millió pedig önrész. Belügyminisztériumi pályázatokon nyertünk pénzt öt utcánk, a Sport, a Rákóczi, a Kossuth, a Dózsa György és a Széchenyi járdáinak teljes hosszban történő újjáépítésére. Ennek a beruházásnak az összértéke 19,3 millió forint volt, amiből a pályázati támogatás 16,4 milliót tett ki, a többit az önkormányzat finanszírozta. Belterületi utakat is felújítottunk, a Széchenyi utca egy korábbi építkezésből kimaradt részét 5,3 millió forintból, valamint 3,7 milliós önerőből a Dobó utcát. Az általános iskola energetikai felújítása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program révén 172,4 millió forint pályázati összegből és 3,3 millió önrészből történt.

A polgármester az oktatási intézmény korszerűsítési munkáiról szólva kiemelte, hogy a projekt célja az önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságának fejlesztésén túl a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése volt. A külső falak és a lábazat hőszigetelése mellett korszerű nyílászárókat építettek be. A meglévő állandó hőmérsékletű, elavult gázkazánok melegtartalékként maradtak meg. A hőtechnikai korszerűsítés következtében lecsökkent hőigény fedezésére bivalens párhuzamos üzemű levegő-vízhőszivattyú berendezést telepítettek külső hőmérséklet követő szabályozással. A meglévő radiátoros rendszert alacsony hőmérsékletű helyiség termosztátról vezérelt, zárt fűtési rendszer váltotta. Az épület teljes villamos áram igényét kiváltja a dél-keleti tájolású fotovoltaikus, háztartás méretű kiserőmű.

Már az idei tervek is készek - Paulenka László arról is beszélt, hogy újabb belterületi utak felújítására pályáztak 36,6 millió forint értékben. Ezek a Reviczky és a temető menti, 273-as helyrajzi számú utca. Öt külterületi út fejlesztésére írnak éppen pályázatot 127,7 millió forint összegben, de várhatóan szükség lesz majdnem 6,3 millió forint önerőre is. Közterület-karbantartáshoz szeretnének eszközöket beszerezni. Az igényelt összeg 14,3 millió forint, amelyet kistraktor s hozzá pótkocsi, hóeke, sószóró beszerzésére, önjáró fűnyírógép, fűkasza, láncfűrész és aprítógép vásárlására fordítanának. Falugondnoki busz beszerzésére 14,9 millió forintot igyekeznek nyerni. Közösségszervezési eszközbeszerzésre és bértámogatásra beadott pályázatukban a bértámogatási igény 3,5 millió forint, az eszközbeszerzési pedig 1,9 millió.

– Ami még folyamatban van, az a községháza felújítása, szintén a Magyar Falu Programban, 49,2 millió forintból, várhatóan 6-6,5 milliós önrésszel. Ennek április 30. az átadási határideje. A munkálatok ott még javában zajlanak, ugyanis a külső szigetelés, valamint a színezés elvégzésénél közbeszólt az időjárás, egy időre meg kellett állni. A belső rész azonban várhatóan egy-két héten belül teljesen elkészül – bizakodott Paulenka László.