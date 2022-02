A településen rengeteg fejlesztés valósult meg a múlt évben, de idén is figyeli a lehetőségeket a Tilcsik István vezette önkormányzat azért, hogy Sarud tovább szépüljön. A polgármester számba vette a legfontosabb tavalyi sikereket, s beszámolt portálunknak a már folyamatban lévő ügyekről és a további tervekről.

Az egyik legfontosabb, hogy az iskolánk egy nagyszabású modernizáláson esett át, s az őszi szünet után birtokba is vehették az épületet a diákjaink. Külső, belső felújítás történt, nyílászárókat cseréltünk, szigeteltünk, a tetőcsere is megvalósult a százéves intézményen. A projekt összköltsége meghaladta a kétszázmillió forintot – mondta.

Ezzel azonban nem volt teljes a felújítás, ugyanis az önkormányzat saját költségén korszerűsítette a melegítőkonyhát és az ebédlőt.

Emellett a kultúrházuk nagytermének burkolására, festésére nyertek el hárommillió forintot, illetve megoldották az aula belső festését is. Pályáztak szociális tüzelőre is, ennek köszönhetően több mint kétszáz családnak segítették a fűtését. A Magyar Falu Programban is sikeresek voltak, orvosi eszközöket vásároltak kétmillió forint értékben, míg traktort 13 millió forintért. A Belügyminisztériumtól huszonötmillió forint érkezett belterületi útfelújításra, a Táncsics út kikötő felé vezető szakaszáról, illetve a Munkácsi útról gondoskodtak.

A Magyar Turisztikai Ügynökségnél még elbírálásra vár egy harmincmilliós pályázat, mely a strandfejlesztést célozza.

– Ebből az összegből akadálymentesítést szeretnénk megvalósítani, mellyel a mozgásukban korlátozottak is eljuthatnának egészen a tóig – részletezte.

A vidékfejlesztési programban egy 276 milliós projektjük már a célegyenesben van. Külterületi földutakat tesznek rendbe egy olyan nyomvonalon, mely elkerüli Sarud belterületét, ezzel is tisztábban tartva azt. A további tervekről elmondta, a Magyar Falu Programban falubuszra, az óvodakerítés rendbetételére, belső felújítására és ravatalozóra pályáznak. A Terület-és Településfejlesztési Programban (TOP) pedig arra adnak be tervezetet, hogy a Táncsics út és a kikötő közti szakaszon sétányt alakíthassanak ki padokkal, kandeláberekkel.

Pályázati kiírásokra várnak - Tilcsik István elmondta, további tervei vannak az önkormányzatnak. Beadták a pályázatukat az önkormányzati hivatal és a szomszéd épület energetikai korszerűsítésére. Ezentúl ha megjelenik a kiírás, akkor beadják tervezetüket a szociális alapszolgáltatási központ felújítására, az orvosi, védőnői helyiségük komplex egészségügyi központtá való átalakítására is. Továbbá 180 millió forint értékben pályáznak belterületi utak rendbetételére, úgymint a leglakottabb Csalogány utcára. Minderre a TOP adhat lehetőséget reményeik szerint.