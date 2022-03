A háromévesnél fiatalabb gyermekek napközbeni ellátását a szülők a bölcsődék jóvoltából tudják megoldani. A hagyományos intézmények mellett az elmúlt években a rugalmasabb ellátási formák is létrejöttek, mint például a mini-, vagy a családi bölcsőde. Ezek iránt is egyre nagyobb az érdeklődés a szülők körében.

Várhatóan idén még a tavalyinál is több gyereket íratnak majd be bölcsődébe a megyénkben. Enyhébb visszaesés az elmúlt öt évben 2020-ban volt, a koronavírus miatti időszakban, s ez megfelel az országos tendenciáknak – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból.

Szűkebb hazánkban az intézményi helyekben növekedés jellemző. Míg öt évvel ezelőtt 999 férőhely állt rendelkezésre, addig megyeszerte ma már 1127.

Hazánkban a pályázati forrásoknak is köszönhetően 2017-től gombamód szaporodtak a családi, vagy a minibölcsődék, s így a helyek száma is nőtt.

Megyénkben az első, legfeljebb nyolc gyermek ellátására hivatott minibölcsőde Boldogon jött létre. A Csicsergő Óvodához tartozó Csibe minibölcsőde azóta is működik, jó kihasználtsággal. Laczkó Roland polgármester korábban arról számolt be, hogy már a következő minibölcsőde építése is elkezdődött. Ugyanezen az úton jár Rózsaszentmárton is, ahol a Manócska Minibölcsőde mellett szintén a második gyermekintézmény várja az építkezés befejezését.

A KSH összesítése szerint a megyénken belül az elmúlt öt évben a férőhelyek száma a hevesi és a pétervásárai járásban nőtt a leginkább, ott tíz százalék fölötti a bővülés.

A bölcsődék így elérhetőbbé váltak, s ezzel az a kormány célja, hogy több gyermek születhessen meg, az anyák pedig hamarabb vissza tudjanak menni dolgozni. Szorgalmazzák a minibölcsődék létrehozását azokon a településeken is, ahol a lakosság száma tízezer fő alatt van.

Már a lakóhelyen van szolgáltatás - A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is bővült a férőhelyek száma. Míg két éve összesen 50 208 hely állt rendelkezésre a különböző típusú bölcsődékben, addig 2021-ben 52 822. Az összes ellátási formában együttvéve egy év alatt 2614-gyel nőtt a kapacitás, 5 év távlatában 14 százalékos volt az emelkedés. Évek óta fokozatosan csökken azon hároméves kor alatti gyermekek száma, akiknek a lakóhelyén nem volt hozzáférhető a napközbeni ellátás semmilyen formában. Tavaly az ország 2320 településén, mintegy 56 ezer gyermek számára nem volt közvetlenül a lakóhelyén elérhető ilyen ellátás, ami öt és fél százalékos javulást jelent 2017-hez képest. Az elmúlt évben viszont már nem volt olyan járás, ahol ne lett volna biztosított bölcsőde – áll a KSH jelentésében.

A megyei közgyűlés elnöke 2020 nyarán arról nyilatkozott, hogy az európai uniós pénzek felhasználása és a kormány családvédelmi akcióterve jóvoltából szűkebb hazánkban 400 új bölcsődei férőhely kialakítása a cél, s 32 új intézmény épülhet, bővülhet, vagy újulhat meg, erre közel ötmilliárd forintot fordíthatnak. Erre példa, hogy a már említett Boldog és Rózsaszentmárton mellett többek között Csány, Ecséd, Zagyvaszántó, Karácsond, Nagyfüged, vagy Tenk is a már meglévő önkormányzati bölcsődéjének felújítása, bővítése, vagy új miniintézmény kialakítására pályázott, és sikeresen el is nyert uniós támogatást.

A bölcsődések száma újra növekedett, de még sincs hiány férőhelyekben az országos statisztika szerint. Két éve a koronavírus okozta járvány miatt a különböző típusú bölcsődékbe összesen a beíratott gyermekek száma közel ötszázzal elmaradt az előző évitől. Tavaly már 47 117 gyermeket írattak be, ami 1700-zal haladta meg az előző évit. Hazánkban a kisgyermekek gondozását 2021-ben 4779 csoportban 875 hagyományos bölcsőde, 280 mini-, 994 családi, és 11 munkahelyi intézmény biztosította.