A polgármesteri hivatal közvetlen környezetében, pontosabban az udvarán lévő épületek bontásával elkezdődött a Zöldülő város projekt következő, látványosabb üteme – tájékoztatta portálunkat Horvát Richárd polgármester. Az épületek bontása szakszerűen, a környezetvédelmi előírások teljes betartása mellett történik, az azbesztmentesítés esetén a bontott palát zárt tárolókban szállították el a munkaterületről ártalmatlanításra. A most megszüntetett ingatlanok helyén kávézót és sétányt alakítanak ki, a korábban múzeumi raktárként működő helyiségekből a muzeális gyűjteményeket elköltöztették. A környékben létrejövő új városi zöldterületek közösségi térként működnek majd. Gépkocsi forgalmat nem terveznek, viszont új parkolókkal bővül az érintett városmag területe.

A felújítás kezdete a polgármesteri hivatal mellett

Forrás: Albert Péter

Az uniós pályázat jóvoltából 2019-ben kezdődött el a hivatal szomszédságában álló Ady Endre könyvtár felújítása. A mostani ütem az épületek körüli környezetet és a közművek cseréjét érinti, beleértve a polgármesteri hivatal udvarát is. Egységes rendezvénytér jön így létre a főtértől a piacig. A felszín alatti közművek kiváltását úgy valósítják meg, hogy később, a piac megújítása után a megnövelt kapacitást is ki tudják szolgálni. A most elkezdődött munka nagyobb részt európai uniós forrásból valósul meg, és 900 millió forintba kerül. A rekonstrukció még idén be is fejeződhet.

Mindez Hatvan történelmi városmagját érinti, s az egykori premontrei és kapucinus rend épületei álltak itt.