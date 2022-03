A kormány 2017 végén kormányhatározatban döntött az Európa-szerte népszerű nyaralóhajózás meghonosításáról. Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos korábban úgy fogalmazott, a Mahart Zrt. által létrehozott nyaralóhajó-program, a kedvtelési célú belvízi hajózás egy újabb turisztikai lehetőség, amely szállást is nyújtó, lassú járású motorosokon teszi lehetővé az önálló pihenést.

A Mahart Zrt. Köre Kikötőjének vezetője, Katona György elmondta, a szezon májusban indul, addig a téli karbantartás zajlik.

– Megvizsgáltuk a motor-, a kormány- és navigációs rendszereket, a víz alatti felületeket, s nagy hibákat nem találtunk. A hajók tíz százalékán voltak apróbb sérülések – részletezte. A munkákkal március végén végeznek, április első napjaiban a pontonokat helyezik el, majd a megfelelő munkálatok után próbaútra viszik a járműveket.

– Már erőteljes a külföldi érdeklődés májusra és júniusra, az utána következő hónapokat még nem látjuk. A marketingstratégiánk kidolgozásában voltak döccenők, de folyt egy sikeresnek mondható kampány a közösségi oldalunkon, illetve a külföldi és belföldi vendégeknek is készültek ajánlások, csomagok – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy megújult a tiszalöki hajózsilip, így ezen keresztül már végig­hajózható lesz a Bodrog–­Tisza-vonal. Kérdőíven tudakolták az utazóktól, hogy mely megállóhelyeket használják és kedvelik igazán. A végeredményt megtudva arra jutottak, csökkentik a megállók számát kihasználatlanság miatt, ezzel párhuzamosan viszont a megmaradókat fejlesztik.

Boat Show

Megtudtuk, Budapest adott otthont a vasárnap lezárult Boat Show-nak, ahol a Tisza-tó volt a díszvendég. A rendezvényen mások mellett a Mahart a nyaralóhajózás tapasztalatairól, az említett tó vízi sportjáról, valamint kikötőfejlesztésről is hallhattak előadást, de a PET-kupások is szóltak a természetvédelem fontosságáról. Katona György szavai szerint a rendezvény segítette a marketingstratégiájukat is. Ott találkoztak korábbi vendégekkel, akik pozitívan nyilatkoztak a szolgáltatásról, és tippeket adtak, mivel lehetne még élményszerűbbé tenni a hajózást.